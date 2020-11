Andrea Legarreta ofrece detales específicos de cómo será su funeral: nada de ropa negra

A raíz de la muerte de Magda Rodríguez, su amiga Andrea Legarreta ha reflexionado sobre su futuro funeral y comentó que ya dejó detalles muy específicos a sus hijas sobre cómo le gustaría que fuera.

A uno reporteros que la esperaban en las afueras de Televisa, la conductora les dijo "Nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones, hemos hablado con nuestra familia, desde hace tiempo nosotros tenemos un testamento. Pero en realidad y lo que le digo a mis hijas que lo que tenemos que hacer y pensar es en vivir".

Andrea Legarreta quiere que vayan de blanco a su funeral

"Ellas saben que de lo que más amo en la vida aparte de ellas es viajar porque para mí eso es vida, igual que a Magda le encantaba. Conocer lugares, comer rico, conocer culturas distintas, la sorpresa del día a día, yo les dije ‘cuando yo me vaya, que me voy a ir como de 100, no me gustaría invitar a nadie a mi velorio, pero como no voy a decidirlo, les digo: quiero que vayan de blanco’".

La muerte de Magda Rodríguez, productora del matutino, tomó por sorpresa a todos sus compañeros y los ha llevado a reflexionar sobre la muerte, algo que Andrea Legarreta ya tiene claro, incluso preparó un testamento donde estipula quién recibirá sus propiedades y pertenencias.

Pide que celebren su vida, no su muerte "Hay una canción que me fascina que se llama I Lived de One Republic. Ese es el chiste, que nos comamos la vida y la gocemos, es lo que les dije ‘ustedes la ponen y se me ponen muy felices’, porque hay que celebrar la vida y nuestro paso por aquí".

