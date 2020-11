Así es la acogedora sala de estar de Consuelo Duval, con sillones de terciopelo marrón, una biblioteca y paredes de cristal

View this post on Instagram

Dejé el audio original por muchas cosas que quiero platicar con mis chingaderitas!! Ayer llegó a mí este video, por medio de mi sobrino @luisdussauge que está estudiando en el @cea_televisa Este video fue grabado en 1991 y era para anunciarme como egresada del CEA a todos los productores de @televisa 🗣 tenía 23 años y tenía todas las ganas del mundo de triunfar y ser seleccionada en la novela “ de frente al sol” junto con todos mis compañeros @itatic_oficial @eduardosantamarinamx etc … peroooooo (pequeño detalle) ya tenía en mi barriga a la dueña de mi vida. @palyoficial 🤦🏼‍♀️ Así que Cuando escuché en el audio “wey, que guapa era” se me salió la federica así de:🗣ERAAAAAAA?? TLACUACHE DE COLADERA TAPADA??? !!! Eraaaaaaaaaa??? VE HOY @quieneslamascara y RETIRA LO DICHO CHAMAQUITO CENTENIAAAAL😋😋😋🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ Si pudiera ver a esa Consuelo de los 90tas le diría: Ay Dios!!🙈🙈 no sé qué le diría😍🙃 Feliz domingo!!