Destrozan a Pedrito Sola por comentario sobre elecciones de EU

Pedrito Sola es uno de los conductores más populares y polémicos de la televisión mexicana, quien constantemente da de qué hablar por sus publicaciones en redes sociales. En esta ocasión, el conductor del programa Ventaneando se volvió tendencia en Twitter al opinar sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos y afirmar que México siempre será "el patio de atrás" del vecino del Norte.

Por medio de su cuenta de Twitter, Pedrito Sola publicó que actualmente se le ha dado mucha importancia a las elecciones presidenciales de Estados Unidos cuando realmente para ellos "siempre seremos un país de segunda".

Aquí en México le dan mucha importancia a las elecciones gringas y al final de cuentas, gane quien gane siempre seremos para ellos un país de segunda y el patio de atrás de ese país. — Pedro Sola (@pedrosola) November 4, 2020

Lo anterior dividió opiniones entre usuarios de Twitter, pues algunos se burlaron y mostraron su desacuerdo ante la opinión de Pedrito Sola.

"Pedrito, tu comentario goza de mucha ignorancia. Tan sólo el día de las elecciones el peso perdió ante el dólar. Claro que es importante quién gane allá para lo que pase acá!!". "No sea menso Pedrito, lo que pase en EU afecta directamente a México, luego por que se confunde de mayonesas". "No digas eso mi estimado, porqué no mejor cambiar la visión y romper con modismos mal puestos como el tuyo! Has una reflexión así como un análisis para ver lo positivo que también somos para ellos ya que siempre ha sido una negociación win to win!". "Pedrito dedícate a lo tuyo que son los chismes en vomitando todas las tardes . Viejillo gruñón". "Pedrito no es como el comercial de la mayonesa, nos afecta directamente lo que nuestro vecino haga o no fueron algunos de los comentarios que recibió Pedrito Sola.

Pedrito, de vdd estas muy tontito. USA es nuestro primer socio comercial por lo tanto OBVIAMENTE nos tiene que importar quien gobierne la 1er. Potencia Mundial!!!! 🤦‍♂️ — Alfredo Cerezo (@alfredocerezo) November 4, 2020

Se supone que lo es 🤭🤭🤭 pic.twitter.com/NNDdKBiKFe — Gomury Baby 📐 (@YovanOficial) November 4, 2020

Ay mi Pedrito, pensé que eras estudiado. pic.twitter.com/NUvCRWWa67 — Arely (@Arelyymt) November 4, 2020

