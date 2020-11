Con confianza, Rebecca Jones muestra cómo usar un pañuelo Hermès como pareo desde la playa

A lo largo de su vida, Rebecca Jones no solo ha sido un ejemplo a seguir con el talento y la templanza que desde siempre la han caracterizado, sino también con su impecable estilo a la hora de vestir.

La actriz, con más de tres décadas de exitosa trayectoria artística, posee un lado fashionista que constantemente demuestra con sus espectaculares atuendos ideales para mujeres coquetas que, como ella, viven y disfrutan con orgullo su edad.

Y recientemente, la protagonista de telenovelas como Imperio de cristal tomó las paradisíacas playas de Oaxaca como su pasarela no solo para fanfarronear su conservada belleza, sino también para dar una lección de estilo con un look playero relajado pero no menos sensacional.

Rebecca Jones da lección de estilo con pañuelo Hermès

A través de su cuenta en Instagram, la célebre intérprete de 63 años compartió una serie de postales desde el paraíso tropical Bahía Conejos donde aparece luciendo guapísima mientras derrocha confianza en un outfit orquestado por ella misma con el que robó corazones.

Para el paseo de descanso, Rebecca deslumbró con un look compuesto por un bikini celeste que cubrió casi totalmente con una camisa de vestir oversize verde militar, que llevó anudada para dejar al descubierto su abdomen plano, y un enorme pañuelo Hermès con estampado multicolor que usó ingeniosamente a modo de pareo.

En las postales, la famosa que siempre luce exquisita modeló de manera segura la elegante apuesta de moda que además completó con un par de sandalias bajas de tiras, idóneas para la playa; numerosas pulseras de varios colores y otros accesorios entre los que destacó las infaltables gafas de sol para protegerse del sol, un sombrero de mimbre y una hermosa sonrisa.

“Echa un vistazo: ¡hay tanto por vivir! ¡Buenos días! ¡Buenas noches! ¡Buen día! ¡Buen mes!”, escribió la sobreviviente de cáncer al pie de la primera foto, donde además se la ve llevando su corte de cabello corto ligeramente despeinado.

Sin embargo, al ver tan buena reacción a su atuendo, en especial al pareo, decidió subir otra publicación con más imágenes posando con la misma ropa para aclarar que no llevaba una falda sino una mascada extra large de la prestigiosa firma francesa.

“Para quien le gustó este look, les cuento que no es falda, es un enorme pañuelo de Hermès atado a modo de pareo”, detalló, ganándose centenares de elogios por su perenne buen aspecto y aplausos por su creatividad y verdadero espíritu fashionista con este vestuario.

“¡Guapísima! Eres lo máximo, Rebe”, le expresó Adriana Louvier al pie de una de las postales donde derrocha estilo y belleza. Por otro lado, una fan le comentó: “Estás espectacular”. Mientras, un tercero le señaló: “Bella y distinguida con súper personalidad”.

Actualmente, Rebecca Jones se encuentra grabando ¿Te acuerdas de mí?, la próxima telenovela estelar de Televisa en la que encarnará el de ‘Antonia Solís’, la madre de la protagonista interpretada por Fátima Molina.

