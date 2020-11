Así lucía Susana González cuando debutó en "Sentimientos ajenos" hace más de 20 años

Susana González es una de las actrices mexicanas más queridas, respetadas y aclamadas por el público en la actualidad gracias a las incuestionables aptitudes artísticas, entrega, belleza y carisma que ha demostrado en más de 20 telenovelas a lo largo de sus más de dos décadas de exitosa carrera. Y es que desde su debut en la pantalla chica a finales de los años 90 se posicionó como una de las más talentosas luminarias en el mundo del espectáculo en México.

Fue en la producción Sentimientos ajenos que la entonces aspirante a estrella de 23 años hizo su primera aparición en la televisión. Aunque no se trató de un papel protagónico, su interpretación en este proyecto fue más que suficiente para ganarse la ovación de la audiencia y captar la atención de productores que no han dejado de llamarla para participar en sus proyectos hasta la fecha.

Susana González confiesa por qué ha rechazado papeles protagónicos durante su carrera La actriz se está destacando como ‘Renata’ en "Imperio de mentiras".

El aspecto de Susana González cuando debutó en la televisión

La nacida en Calera, Zacatecas comenzó a caminar hacia el cumplimiento de su sueño de ser una gran actriz al abandonar su ciudad natal y radicarse en la Ciudad de México para ingresar al Centro de Educación Artístico (CEA) de Televisa con apenas 18 años.

No obstante, no fue sino hasta cinco años después que se ganó su primer rol en la novela protagonizada por Yolanda Andrade y Carlos Ponce; una inolvidable trama, estrenada en agosto de 1996, donde Susana dio vida a la entrañable ‘Norma Herrera’.

De aquella primera participación, todavía quedan los recuerdos perennes en la memoria de la audiencia y las imágenes que circulan en redes sociales de las escenas de la telenovela donde, quienes en su día disfrutaron de esta historia, reviven con nostalgia la ficción.

Tras su estreno en la pequeña pantalla, las puertas del medio artístico se abrieron de par en par para Susana González, quien continuó imparable construyendo una carrera de éxitos en 25 telenovelas de las que ha protagonizado siete y no porque no le ofrezcan protagónicos, sino por su decisión de encarnar solo personajes que le atraigan y le permitan brillar.

María Isabel, Amigas y rivales, Rosalinda, Velo de novia, Pasión, Los exitosos Pérez, Amores verdaderos, Pasión y poder, La candidata y Mi marido tiene más familia son algunos de los melodramas en los que ha destacado con su impecable participación.

Actualmente, esta actriz de 47 años se encuentra brillando en el nueva teledrama estelar de Televisa, Imperio de mentiras, donde interpreta el papel de ‘Renata Cantú’, la hermana mayor de la protagonista, ‘Elisa’; una mujer que sufre de esquizofrenia y anhela convertirse en mamá.

“A través de mi papel yo represento a una persona que vive, sufre y padece, pero que también tiene deseos, que también sueña cosas, que también quiere ser amada, quiere formar una familia, entonces no lo veo tanto como una enfermedad, eso me llena de ternura y amor hacia ella”, dijo sobre su papel en este melodrama en una reciente entrevista a TVyNovelas.

“Renata’ tiene esquizofrenia, le comenzó a los 14 años, entonces eso me interesó muchísimo desde que hice el casting. No sabía si me iba a quedar o no, pero yo ya estaba empapada de información y me encantó”, expresó Susana González.

“Creo que es lo que necesitamos hacer para poder quitar los estigmas, es que muchas de las personas me preguntan qué personaje estoy haciendo y cuando les hablo de la condición mental y les digo la palabra esquizofrenia me dicen: ‘Entonces es la mala’ Y a mí me duele el corazón porque me parece injusto que a una persona con un padecimiento que la hace sufrir se le catalogue así”, remató la intérprete también dedicada a la crianza de sus hijos, Santiago y Susana.

Aunque sin duda los años no pasan sin penas ni glorias y mucho en la vida de Susana ha cambiado, lo que parece inmutable es su aspecto pues luce tan radiante hoy en su cuarta década de vida que cuando apareció en Sentimientos ajenos hace 24 años.

