Addison Rae y Bryce Hall presumen su relación amorosa y son la pareja perfecta

Addison Rae y Bryce Hall, conocidos por algunos como "Braddison", ciertamente han despertado la curiosidad de Internet. Las estrellas de TikTok han mantenido una relación intermitente desde el año pasado, sorprendiendo hace días a sus fans con unas tiernas fotos juntos.

Bryce y Addison comenzaron a despertar las teorías de los fanáticos cuando comenzaron a colaborar juntos en TikToks. Si bien sus videos fueron alegres, se vio que la pareja se estaba acercando bastante, sincronizando los labios con los sonidos de TikTok sobre las relaciones, dejando a los fanáticos de ambas estrellas en un frenesí.

Esto sucedió comenzando el 2019, luego la pareja nunca confirmó nada hasta que llegó enero de este año, cuando Bryce Hall publicó una serie de fotos de Instagram de "besos de año nuevo" con varios de sus amigos. La imagen final era de él y Addison.

En una entrevista con Entertainment Tonight, a mediados del 2020, Addison confirmó lo que muchos fanáticos sospechaban. “Hubo muchas veces en las que estuvimos juntos, luego separados, y era una situación algo confusa”, explicó. "En este momento, ambos estamos decidiendo que hay muchas cosas en nuestras vidas en las que realmente debemos concentrarnos".

