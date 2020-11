Alejandro Fernández en short floral y camisa rosa con 49 años, confirma que sigue siendo tan guapo como en su juventud

View this post on Instagram

No puedo creer lo rápido que pasa el tiempo y lo orgulloso que me siento cada vez que volteo a verte. Gracias por elegirme como tu padre y gracias por ser el maravilloso hijo que eres. Dios te bendiga y, aunque sigas mis pasos, encuentra los tuyos para crecer y siempre ser feliz a tu manera. Te amo hijo @alexfernandez.g ! ♥️🍾✌🏻 A celebrar con sana distancia! Jaja