Reviven fuerte pelea entre Eleazar Gómez y Danna Paola afuera de un cine

Luego de que la tarde de este jueves el actor Eleazar Gómez fuera detenido por presuntamente golpear e intentar estrangular a su novia, la modelo Stephanie Valenzuela, en un departamento al sur de la ciudad de México, usuarios de redes sociales revivieron el momento en que hace unos años el actor de la telenovela La mexicana y el güero protagonizó una fuerte pelea con Danna Paola, con quien mantuvo un noviazgo por varios años.

Reportan que Eleazar Gómez fue detenido por golpear a su novia El actor habría sido detenido en la colonia Nápoles en la alcaldía Benito Juárez

En 2014 los actores, que se conocieron durante las grabaciones de la telenovela Atrévete a soñar, acudieron a un cine al sur de la Ciudad de México, y protagonizaron una pelea en la que, de acuerdo con la revista TV Notas, hubo de todo, desde insultos, ofensas, gritos, llanto y al final, abrazos.

La pareja, que nunca aceptó su romance, fue captada por un paparazzi durante la pelea. Presuntamente, Danna Paola, que en ese entonces tenía 19 años, le gritó y manoteó en repetidas ocasiones con Eleazar Gómez, de entonces 28 años, no aguantó el coraje e insultó a la también cantante diciéndole: "pin…, put… mier…, jod…".

Ante la falta de respeto del galán, Danna Paola se defendió y también lo ofendió llamándolo "maricón".

Andrés García confirma que Roberto Palazuelos será su heredero El actor detalló por qué eligió a Palazuelos como uno de sus herederos mayoritarios

La publicación también señaló que la actriz soltó en llanto y que a pesar de que Eleazar la persiguió hasta el automóvil, ella le pidió que la dejara en paz. Sin embargo, al parecer todo se arregló rápidamente y lograron reconciliarse en el estacionamiento del lugar, donde supuestamente se llenaron de besos y abrazos.

Aquí el momento:

DETENCIÓN

Según los primeros reportes publicados por el periodista Carlos Jiménez, durante la mañana de este jueves, vecinos reportaron gritos de auxilio de la mujer y golpes en la casa de la modelo Stephanie Valenzuela, por lo que llamaron a las autoridades y minutos después el actor Eleazar Gómez fue aprehendido.

DETIENEN a ELEAZAR GOMEZ por GOLPEAR e INTENTAR ESTRANGULAR a SU NOVIA

Agentes de @SSC_CDMX arrestaron en @LaNapolesCdMx al actor @EleazarGomez33

Vecinos pidieron apoyo al escuchar los GRITOS de AUXILIO de la MUJER.

Está DETENIDO en instalaciones de @FiscaliaCDMX en @BJAlcaldia pic.twitter.com/yPEOrVnJ2T — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 5, 2020

Esta no es la primera vez en que se le acusa al actor de ser violento y agresivo, en 2017, la modelo Vanessa López reveló que decidió terminar su relación con el también cantante por estas razones.

"No había querido decir nada porque no sabía qué consecuencias me podía traer y además he recibido amenazas por parte de él y bueno también sirve que toda la gente sabe que si algo me pasa es responsabilidad de él. Porque la violencia contra la mujer es algo que no se puede callar y algo que no es justo y sí fue una relación con mucha violencia física (y) agresión verbal", expresó.

