Angélica Rivera da clase de elegancia con un pantalón palazzo rosa pastel y una blusa de gasa rosa

View this post on Instagram

Divinas Madre e Hija @angelicariverah_96oficial @sofia_96castro #angelicarivera #sofiacastro #mexicanas #actress #likeforlikes #instaactress #intamoments #motherdaughter #girls #photooftheday #like4likes #family #mothers #motheranddaughters #instagram #tlnovelas #sbtnovelas #madresehijas #mundodetelenovelas