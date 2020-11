Noel Schajris: 'No sigo ninguna regla, solo la de mi corazón'

Noel Schajris se enlazó vía zoom con Publimetro desde su casa en Los Ángeles, California, para compartir su nueva aventura musical, titulada Infinitamente tuyo que se estrenará junto al video este 6 de noviembre de manera digital.

“Es precioso estar en casa, pero combinar una empresa exitosa como la que estoy manejando, ya ahorita con mi productora, y con la llevada de los niños a la escuela… ¡Es un relajo! [risas]. Lo interesante es que hay un buen problema, hay tantas cosas por resolver y que haya trabajo, para no estar mirando el techo, sin que nadie te pele”, señaló Noel Schajris.

El cantautor presenta la segunda parte de Mi presente, el disco doble de 20 canciones inéditas, que incluye 10 temas de los archivos de Schajris teniendo como sencillo principal Infinitamente tuyo.

“Es un disco importante en mi carrera, sin duda es un parteaguas, es un antes y después. Mi presente es una recopilación de 20 canciones escritas en los últimos 20 años de mi vida, es mi manera de abrazar a ese compositor que fui, esas canciones que no vieron la luz, que hoy les doy mi voz desde le presente, con mucha madurez vocal. Me atrevería a decir, al yo producir el disco, que me dio mucha libertad como cantante y eso me llena de alegría”.

Agregó, “fue muy catártico hacer este disco. Infinitamente tuyo, se hizo hace como 18 o 19 años para un artista que nunca la grabó, pero el demo en piano y voz, se viralizó hace tiempo en Myspace, gracias a mis fans a lo largo del tiempo. Realizamos el video hace una semana y media en Malibú, California. Creo que es un video muy fuerte, porque la protagonista esta viviendo un amor que ya no es real, porque su pareja murió, así que habla del amor eterno".

Noel Schajris afirmó que estos tiempos de pandemia invita a darle importancia a las artes.

“Amo un playera que dice 'Buy art not followers', porque estoy convencido que en este momento no podemos subestimar el poder del arte, la música y todo lo que nos eleve, que nos una como raza humana; obviamente hay prioridades y urgencias, como la salud, el sistema inmunológico, la familia, la educación, la justicia social, que termine el racismo, cualquier tipo de opresión ante minorías, ante la mujer, porque el mundo está despertando y en las crisis se logran grandes victorias".

Añadió, "no subestimemos el arte, porque nos eleva. Lo que vemos generalmente como entretenimiento todos los días no es arte en mi opinión, lo siento. Tenemos que elevar la barra y educarnos, la función del artista genuino es tratar de educar a su publico para que tenga una atención mas elevada que 15 segundos. Hay formas de arte súper elevadas, súper lindas que creo que deberían ser mucho más masivas y no tan elitistas”.

Salud musical

“Estoy en un momento artístico de mucha madurez, de cero temor, no sigo ninguna regla, solo la de mi corazón, no me interesa si está en tendencia”, reveló Noel.

Multiplataforma

Lanza su plataforma www.noelschajris.fan en la cual, el disco Mi presente está disponibles en la tienda online, junto a otros productos especiales, como shows online (11 de noviembre y 10 de diciembre), clases de canto, saludos y exclusivas.

Navidad

La próxima semana lanza una reedición de su disco de Navidad con diez canciones nuevas.

