VIDEO: Jim Carrey imita Joe Biden y se burla de Donald Trump

Jim Carrey es uno de los famosos que más ha criticado el gobierno de Donald Trump en los últimos años. Por medio de su cuenta de Twitter ha publicado diversos retratos del presidente de Estados Unidos acompañados de señalamientos ante las decisiones que ha tomado su gobierno. Pero en esta ocasión, el actor sorprendió al realizar una parodia en la que llamó perdedor a Donald Trump.

Durante el programa Saturday Night Live, Jim Carrey impactó al imitar al demócrata Joe Biden acompañado de la actriz Maya Rudolph, quien personificó a Kamala Harris.

"¡Lo logramos! ¿Pueden creerlo? Yo en cierto modo no puedo. Pasó tanto tiempo desde que sucedió algo bueno", dijo Carrey como Joe Biden. Asimismo, la actriz Maya Rudolph también mostró su habilidad para imitar a la vicepresidenta electa de Estados Unidos, Kamala Harris.

Joe Biden and Kamala Harris' victory speeches. pic.twitter.com/DRnMCeoqlh

En el sketch, el actor se burló de Donald Trump y celebró su victoria como Joe Biden. "Hay situaciones en la vida, y esta es una de ellas, en las que debe haber un ganador y un peeeerdedor (looooser)", expresó Carrey, quien recordó su emblemática cinta Ace Ventura.

Joe and Kamala have a message for Donald Trump. pic.twitter.com/ybrPtFAyQM

