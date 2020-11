Este es el personaje que no estará en la temporada 6 de Lucifer

View this post on Instagram

❤️😌 . . . laurengerman @officialtomellis #fanart #tomellis #luciferseason6please #luciferseason5 #laurengerman #friends#friendship #amis #best #couplegoals #luciferandchloe #chloedecker #lucifermorningstar #luciferonnetflix #chlucifer #deckerstar #love #amitie #losangeles #lucifer #detectivedecker #lucifan #chloelucifer #cute #idol #netflix #amour #netflixseries . . . ✍🏽 : ??