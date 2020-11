MTV EMAs 2020: los ganadores de esta edición

Lo mejor de la música europea es galardonado en los MTV Europe Music Awards (EMAs) 2020, que en esta edición cuenta con las participaciones de Sam Smith, Maluma, Davi Guetta, entre muchos otros. Esta edición es conducida por la agrupación femenina Little Mx.

Los ganadores:

MEJOR ARTISTA

Dua Lipa

Harry Styles

Justin Bieber

Lady Gaga

Miley Cyrus

The Weeknd

MEJOR CANCIÓNBTS: ‘Dynamite’ – GANADORDaBaby: ‘Rockstar’ ft Roddy RicchDua Lipa: ‘Don’t Start Now’Lady Gaga, Ariana Grande: ‘Rain On Me’Roddy Ricch: ‘The Box’The Weeknd: ‘Blinding Lights’

MEJOR VIDEOBillie Eilish: ‘Everything I wanted’Cardi B: ‘WAP’ ft Megan Thee StallionDJ Khaled: ‘POPSTAR’ ft DrakeKarol G: ‘Tusa’ ft Nicki MinajLady Gaga, Ariana Grande: ‘Rain On Me’Taylor Swift: ‘The Man’The Weeknd: ‘Blinding Lights’

MEJOR ARTISTA REVELACIÓNBENEEDaBabyDoja Cat – GANADOR Jack HarlowRoddy RicchYUNGBLUD

MEJOR COLABORACIÓNBLACKPINK, Selena Gomez: ‘Ice Cream’Cardi B: ‘WAP’ ft Megan Thee StallionDaBaby: ‘Rockstar’ ft. Roddy RicchJustin Bieber: ‘Intentions’ ft QuavoKarol G: ‘Tusa’ ft Nicki MinajLady Gaga, Ariana Grande: ‘Rain On Me’Sam Smith, Demi Lovato: ‘I’m Ready’

MEJOR ARTISTA POP

BTSDua LipaHarry StylesJustin BieberKaty PerryLady GagaLittle Mix

MEJOR GRUPO5 Seconds of SummerBLACKPINKBTS -GANADOR Chloe x HalleCNCOLittle Mix

MEJOR ARTISTA ROCKColdplay -GANADOR Green DayLiam GallagherPearl JamTame ImpalaThe Killers

MEJOR ARTISTA HIP-HOPCardi BDaBabyDrakeEminemMegan Thee StallionRoddy RicchTravis Scott

MEJOR ARTISTA ALTERNATIVOBlackbearFKA twigsHayley WilliamsMachine Gun KellyThe 1975Twenty one pilots

MEJOR ARTISTA DE ELECTRÓNICACalvin HarrisDavid Guetta -GANADOR KygoMarshmelloMartin GarrixThe Chainsmokers

PUBLICIDAD – SIGUE LEYENDO DEBAJO

MEJOR ARTISTA LATINOAnuel AABad BunnyJ BalvinKarol G – GANADORA MalumaOzuna

MEJORES FANSAriana GrandeBLACKPINKBTSJustin BieberLady GagaTaylor Swift

MEJOR PUSHAJ MitchellAshnikkoBENEEBrockhamptonConan GrayDoja CatGeorgiaJack HarlowLil TeccaTate McRaeWallowsYUNGBLUD

MEJOR VÍDEO CON MENSAJE POSITIVOAnderson Paak: ‘Lockdown’David Guetta & Sia: ‘Let’s love’Demi Lovato: ‘I Love Me’H.E.R.: ‘I Can’t Breathe’Jorja Smith: ‘By Any Means’Lil Baby: ‘The Bigger Picture’

MEJOR DIRECTO ONLINEBTS – Map Of The Soul Concert Live StreamJ Balvin – Behind The Colores Live ExperienceKaty Perry @ Tomorrow Land – Around The WorldLittle Mix – UNCancelledMaluma – Papi Juancho LivePost Malone – Nirvana Tribute

MEJOR ARTISTA ESPAÑOLAitanaCarolina DuranteDon PatricioLa La Love YouLeiva

También puedes ver: