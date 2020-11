Vanessa López habla de su violento pasado con Eleazar Gómez

El actor de la telenovela La mexicana y el güero, Eleazar Gómez, fue trasladado el pasado viernes al Reclusorio Sur donde pasó la noche, luego de salir de la Fiscalía General de Justicia hacia los juzgados de Control y Juicio Oral del Tribunal Superior del Poder Judicial de la Ciudad de México, donde su equipo de abogados se vio con la víctima Stephanie Valenzuela y finalmente se le imputó el delito de violencia familiar equiparada.

El actor Eleazar Gómez fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de violencia familiar equiparada, en agravio de su pareja, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Stephanie Valenzuela da sus primeras declaraciones sobre Eleazar Gómez A Gómez se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y se le fijó el plazo de dos meses para la conclusión de la investigación complementaria

De acuerdo con la indagatoria, Gómez y la modelo peruana Stephanie Valenzuela se encontraban en su domicilio en la Ciudad de México, cuando éste la comenzó a insultar y amenazar; enseguida la aventó a una cama y la golpeó, pero la mujer logró escapar y solicitar ayuda.

Una de las ex parejas del actor y cantante mexicano, Vanessa López decidió enviar un mensaje y solidarizarse con Stephanie Valenzuela.

"Hola a todos. Quise hacer este video porque me están llegando muchos mensajes y me han querido entrevistar. Creo que lo mejor es lo que tenga que decir, lo haga por aquí, porque no es tanto. Mucha gente sabe lo que pasó al final de mi relación con Eleazar hace 3 años. Hubo quienes no me creyeron, hubo quienes pensaron que quería fama o llamar la atención, lo cual a mi me pareció bastante ridíciculo, porque es un tema muy delicado, con el cual nunca jugaría; lo que está pasando con Eleazar y esta chica, no me da nada de gusto, al contrario es algo muy fuerte y muy delicado", dijo Vanessa.

La modelo agregó, "agradezco muchísimo a Dios que mi caso no fuera tan extremo. No permití que ésto pasara a mayores al hablar con los medios. Me solidarizo muchísimo con Stephy porque se que no la está pasando nada bien .espero que a ustedes también les sirva de lección al saber que una agresión -por más mínima que sea- no deben de callarse, porque luego puede tener consecuencias muy gravesm como lo estamos viendo ahora”.

