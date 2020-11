Hija de Consuelo Duval, Paly, enamora con un bikini de lunares estilo bandeau

La hija de Consuelo Duval, Paly Duval, ha demostrado con méritos propios que es una gran actriz, formando parte del elenco de series tan exitosas como Señora Acero y Ana y dejando claro que heredó no solo la belleza de su mamá sino todo su talento artístico.

Pero con más de 277 mil seguidores en Instagram, poco a poco se ha transformado en toda una influencer de moda en esa red social. A sus 28 años de edad, tiene claro que poco importa la ropa ostentosa y los lujos y que es más útil aprender a combinar prendas básicas para tener looks tan accesibles como coquetos.

Consuelo Duval hermosa con un skinny jean negro, blazer rosa y botines vino tinto Un atuendo coqueto para ir a la oficina o salir con tus amigas

Hija de Consuelo Duval deslumbra con un traje de baño bandeau de lunares

Con tan solo un pantalón de mezclilla a la cintura y tipo skinny, un body negro y botines de cuero, puedes deslumbrar en eventos tanto de día como de noche. Solo tienes que agregar los complementos perfectos y brillarás a donde quiera que vayas.

Aunque recientemente deslumbró con su traje de baño en un día relajado en medio de la naturaleza. La actriz lució un bikini blanco, estilo bandeau, en tono blanco y estampado con lunares negros. Se trata de un modelo favorecedor para las chicas de cualquier tono de piel y, además, ideal para quienes tengan poco busto.

En el post, Paly Duval compartió un mensaje para generar consciencia sobre el daño que los humanos que hacen a la naturaleza y sobre cuánto deberíamos aprender de los animales en este sentido: "Los animales no ensucian, no tiran basura, no matan por matar, coexisten en plenitud y perfección. A veces me gustaría que fuéramos más como los animales".

Este tipo de traje de baños es el favorito de la hija de Consuelo Duval, ya que en una pasada ocasión también lució un modelo similar pero en tono rojo sólido, sin estampado, un color perfecto para resaltar el brillo de las pieles canela.

