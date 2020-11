Fans molestos por la salida de Arath de la Torre y El Escorpión Dorado de ¿Quién es la máscara?: "Salieron los mejores"

Una noche llena de emociones se vivió en la más reciente edición del reality ¿Quién es la máscara?, en la que los jueces intentaron una vez más descubrir la identidad de los artistas disfrazados de interesantes criaturas que maravillan al público con sus actuaciones e interpretaciones sobre el escenario.

Ahora, causó furor la eliminación de Xolo, quien resultó ser Arath de la Torre, identidad que nadie sospechaba ya que Juanpa Zurita apostó que era Faisy, Yuri predijo que era José Ron, Consuelo Duval pensaba que era Pedro Fernández al igual que Itatí Cantoral, y Carlos Rivera sospechó que era Mané de la Parra.

Salida de Arath de la Torre y El Escorpión Dorado de ¿Quién es la máscara? causó revuelo

En la cuenta en Instagram de ¿Quién es la máscara? puede verse el momento en el que Arath de la Torre se retira su máscara y revela su identidad, impactando a todo el jurado y al público presente en el estudio.

Esta eliminación no fue del todo aceptada por el público, ya que consideran que han salido del show los mejores participantes. "Salieron los mejores… Cerbero y Xolo debieron quedarse", escribió en Instagram el usuario @_meritxellhp_.

También, los usuarios comentaron que Arath se veía molesto después de su eliminación: "¿Alguien más notó que Arath se fue como molesto?", opinó @daniiela_lisset. "Sacaron a dos chidos hoy, no puede ser", agregó @alvarezmar14. "No fue justo que se fuera. Se hubiera ido Unicornio y no Xolo", sostuvo @jadethcastillo.

El mismo Arath de la Torre expresó su descontento al quedar descalificado del show, ya que se la estaba pasando muy bien como participante y entreteniendo al público. "La verdad no pude ocultar mi frustración, sé que es un juego pero me la estaba pasando bien. Salí muy molesto de ahí, pero así es la vida !!! Gracias por sus muestras de solidaridad, me quedo con sus buenas vibras !!! XOLO RULES !!!", manifestó al publicar una foto en su galería de Instagram.



La salida de Cerbero también causó molestia en el público, porque también opinaba que era uno de los mejores participantes. Al quitarse la máscara, se conoció que Cerbero era El Escorpión Dorado, dejando atónitos a los jueces.

Estas fueron las reacciones en Instagram al ser eliminado del show:

@ vanessa_elizabeth12 Era mi programa favorito pero me están empezando a decepcionar sacando a los mejores, mejor se hubieran ido Jalapeño y Unicornio

Era mi programa favorito pero me están empezando a decepcionar sacando a los mejores, mejor se hubieran ido Jalapeño y Unicornio @adry_rozz No quería que saliera, pero los investigadores este año salvan al peor de cada presentación, Unicornio debía salir

@ ayliin . cr Siempre sacan a los mejores ☹️😡

. Siempre sacan a los mejores ☹️😡 @edavidsam2010 Enojado con los investigadores por no pasarlo a la siguiente ronda, pasó lo mismo con Ratón, Banana, Monstruo, Lele, o sea nonono espero que no saquen a Elefante ni Mapache

