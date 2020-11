Beto Cuevas y Los Socios del Ritmo alegran el encierro con cumbia

Los Socios del Ritmo tenían en la mira a Beto Cuevas, para realizar una colaboración, pero no fue hasta este año que se acercaron para hacer una versión de la canción la Cumbia del encierro, la cual ya tiene un video lleno de humor y reflexión sobre todo lo que ha transformado la pandemia.

“Es un video que tiene un poco de humor e ironía, pero también la reflexión de los cambios que tuvo el mundo de la noche a la mañana. A muchos nos tocó de repente estar en un lugar donde no vivíamos y tener que adaptarnos de quedarnos encerrados y compartir, pareciera que es una prueba de la vida y es lo que quisimos graficar a través de este video”, compartió Beto Cuevas.

El músico reveló cómo nació la idea: “Es un tema de la autoría de Marujita, una abuelita chilena de 88 años quien relató, a los medios de su país, que un día se levantó -muy temprano- con esta canción en su cabeza así que decidió escribirla de principio a fin. Después, este tema llegó a mis manos, fue cuando sentí que tenía el potencial para ser una gran canción; a pesar de no haberla desarrollado en el rumbo de la cumbia, me metí al estudio con mi hijo e hicimos una base musical para darle forma. Esta canción con otras colaboraciones se convirtió en un gran éxito en Chile. Después hablamos con Los socios del ritmo y salió esta nueva mancuerna musical”.

La primera versión de esta cumbia contó con la colaboración de Los Auténticos Decadentes, que llegó acompañada de una campaña en favor de la salud mental de los adultos mayores en Chile.

“Estamos pasando por momentos complicados en todo el mundo, por lo que mandamos un mensaje positivo para poner alegría a este encierro, sobre todo poniendo la cereza al pastel con el apoyo de Fundación Azteca para apoyar a los adultos mayores. que son la parte más vulnerable de esta pandemia”, agregó Mauricio.



Beto Cuevas hizo a un lado la chamarra de piel negra para colocarse un simbólico saco lleno de color.

“Ellos me dijeron: 'Sácate la chamarra de piel negra y ponte un saco más colorido y representativo de ña cumbia, así me dieron la bienvenida, eso fue muy significativo para mí, que he desarrollado toda mi carrera en el mundo del rock, pero fui inducido en el mundo de la cumbia, que es muy alegre y levanta el espíritu”.

Los Socios del Ritmo adelantaron que ya quieren incluir a Beto Cuevas, como el nuevo integrante.

“Ya estamos negociando para que se quede con nosotros [risas]”, a lo que el chileno agregó, “me parece que es una linda oportunidad de compartir con estos señores, una verdadera leyenda viva”.

Buena causa

TV Azteca y Fundación Azteca, en conjunto con Beto Cuevas y Los Socios del Ritmo hacen una campaña de concientización sobre la importancia que tienen los adultos mayores en nuestra sociedad. Jóvenes y adultos deberán compartir un video en redes sociales con el hashtag #CumbiaDelEncierro, en el que se les vea cantar y bailar con mensajes que inspiren y contagien optimismo, esperanza y amor.

Cada interacción se convertirá en productos, servicios y cuidados para personas de la tercera edad a través del apoyo de empresas e instituciones.

La Cumbia del encierro fue escrita por la chilena María Iris Rodríguez, mejor conocida como Maruja, la letra del tema narra algunas de las complicaciones que pasan las personas de la tercera edad en estos tiempos de aislamiento y distanciamiento social provocado por la pandemia.

