Michelle Renaud hace una pataleta en el set de 'Hoy' y abandona el programa

Michelle Renaud, protagonista de Quererlo todo, estuvo como invitada especial en el programa matutino 'Hoy' donde participó en varios de los segmentos al lado de los conductores del programa, aunque en uno de ellos protagonizó un pequeño percance que la hizo abandonar el set.

La talentosa actriz estuvo en 'Canta la palabra' uno de los sketch favoritos de Magda Rodríguez y que el equipo jugó en su honor. Al tocarle el turno a Michelle, tuvo que cantar una canción que incluyera la palabra 'hombre' pero al parecer hubo un pequeño malentendido al momento de explicarle las reglas del juego.

En medio de su enfrentamiento con Andrea Legarreta, la actriz mandó a detener todo, alegando que desconocía el procedimiento del juego, diciendo que ella pensaba que era como un karaeoke y que no conocía ninguna canción, abandonando el set en medio del asombro de los demás presentes.

Michelle Renaud dijo "No, no, yo ya me estoy volviendo loca… me falló Hoy, me engañaron, quiero que sepan, quiero aclarar que a mi me dijeron que era karaoke y no es karaoke porque no hay letra y yo no me sé ninguna canción".