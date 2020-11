"Amo mi vida y vale la pena decir que soy trans; no fue fácil", Victoria Volkova

Publimetro conversó con la modelo Victoria Volkova que hizo historia al convertirse en la primera mujer trans en posar para la revista Playboy México.

¿Cuál fue tu reacción al saber que serías la portada de Playboy México?

No me los esperaba. En algún momento lo pensé y más cuando vi a Caroline Cossey, ella lo hizo en Estados Unidos, y fue la primera en el mundo, yo decía 'que gran oportunidad para darle visibilidad y empoderamiento a la comunidad de mujeres trans', de mostrar que también podemos ser sensuales y disfrutar de nuestra sensualidad, que a veces también es poder.

¿Te gustan las etiquetas o prefieres que sólo digan que eres una mujer?

No creo en las etiquetas, pero mucha gente me empezó a preguntar, '¿porqué exhibes tanto que eres una mujer trans, si simplemente eres una mujer?' y sí, yo creo que definitivamente al decir mujeres incluyes a todas aunque con diferentes experiencias. Pero me gusta decirle a la gente que tuve un proceso donde yo escogí la vida que estoy viviendo y me gusta decirle al mundo que soy trans, porque me siento orgullosa y no tengo miedo a esa etiqueta. Fue un proceso que me costó esfuerzo, dinero, energía, espacio mental y tiempo para llegar a sentirme cómoda en mi cuerpo, ahora amo mi vida y vale la pende decir que soy trans porque le da un peso extra de que no fue fácil.

¿Cómo te diste cuenta que eras una mujer?

Desde muy pequeña la sociedad y la gente me hicieron darme cuenta que no era mujer. En mi casa siempre lo fui, yo decía soy una niña me junto con amigas, hasta que la gente en la escuela y la sociedad me decían no hables así, no te muevas así, no te juntes sólo con niñas, no te pongas rosa, no juegues con Barbies, toda mi vida estuvo condicionada por el no. Entonces fue darme cuenta que no soy niña y creer por un momento de encajar con los niños y nunca pude. Mi familia nunca me prohibió nada y preferí ser yo, no tenía nada que ver si era hombre o mujer, elegí expresarme como a mí me gustaba y ser libre.

¿Que le dirías a las personas que no han conseguido esa libertad?

Es complicado porque depende de muchos factores, al final somos víctimas de nuestro propio entorno, yo tuve la suerte y el privilegio de tener una familia que me ama incondicionalmente, mi mamá una vez me dijo 'yo no te tengo que aceptar, yo no tengo que aprobar tu vida, yo te amo', pero me di cuenta que eso es un privilegio, que mucha gente no tiene. Yo creo que todo a su momento, es algo de paciencia, de ver hacia dentro y ver de qué manera puedo ser una persona más feliz, no se trata de hacer una revolución al menos que lo sientas.

Hay muchos pendientes en la lucha trans, pero ¿cuál crees que sea el más urgente?

La educación en casa y en la escuela, para que la sociedad no lo tome como algo malo, como una enfermedad mental o algo que dañara a las personas. También falta que médicos y psicólogos investiguen más, y eso va de la mano de los servicios de salud que tenemos. El derecho a la salud debe ser incluisvo y que no te traten con desprecio o que te falten al respeto.

¿En qué sueña Victoria?

Mi meta siempre han sido vivir una vida auténtica y feliz, todo se reduce a eso, a algo que yo quiera hacer y no algo que la gente espera de mí. Quiero seguir trabajando para dar visibilidad a la comunidad trans a través de mi realidad, hay diferentes realidades y yo no representó a todas las personas trans; solamente quiere poner el ejemplo de que las personas trans podemos tener una vida digna y feliz, que merecemos amor, que queremos dar amor y ser respetadas.

Las claves

Playboy. Viktoria Volkova es portada de le edición noviembre-diciembre. Según contó la modelo se involucró totalmente en todo el proceso, como en la paleta de colores y encuadres, "queríamos que pareciera que ves una película, como boyerista, de que te estoy expiando en el cuarto de un hotel", dijo.

Redes sociales. La modelo explicó que ya no lee los comentarios negativos, "a toda esa gente les mando luz, porque son personas que se tomon tiempo de su vida, les mando abrazos, luz y empatía, porque al escribir esas cosas demuestran que no tienen amor propio".

Tip de belleza. "Todo está en escuchar a tu cuerpo. Llevar una vida sin estrés, darte tus momentos de pausar para dedicarte tiempo, hacer ejercicio, meditar e ir a terapia. Todo lo emocional afecta todo lo que ves, la caída del cabello, el acné… Además cuidar lo que consumes alimentos, redes sociales, lo que ves en internet, televisión, con quien te juntas, todo eso afecta el cómo te ves por fuera y dar un espacio para reírnos, eso reduce los niveles de estrés y te hace vivir más tiempo".

