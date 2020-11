Consuelo Duval con blazer negro y manga bombacha roja mezcla dos estilos a la perfección

View this post on Instagram

Hoy es miércoles de @netasdivinastv y el tema, evidentemente me pone nerviosa!! 🙈🙈🙈 y @natalia_tellez @danielamagun y @paolarojas me hacen bullying 🤪🤪🤦🏼‍♀️ Y quiero mucho a nuestra invitada @laurafloresmx Vamos a reírnos mucho a las 930 por @canalunicable Maquillaje @manuinfinito8 peinado @_rodcortes