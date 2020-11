Fans de BTS podrían hacer posible un show online para México

RM, Jimin, V, Suga, Jin, Jungkook, Jimin y J-Hope no dejan de estar activos desde Corea del Sur y se mantiene en conexión constante con sus seguidores, a los cuales llama ARMY.

La boyband surcoreana ya prepara el estreno de su nuevo material discográfico titulado Be, que saldrá a la venta el 20 de noviembre, del cual se desprendió el primer sencillo Dynamite que se mantiene en el top de popularidad mundial.

"Dynamite es un disco pop con una vibra alegre muy divertida y envía un mensaje de felicidad y confianza. Es muy brillante y alegre, así que estoy seguro de que mucha gente puede bailarlo. Es una canción muy divertida", compartió Suga durante una conferencia de prensa.

Mientras que Jin añadió, "la letra también es muy alegre y divertida y encaja con la melodía, espero que la gente pueda ganar energía al escuchar esta canción".

Jungkook de BTS enloquece a fans con su 'salvaje amor'

La agrupación se ha tenido que adaptar a un nuevo ritmo de trabaja, sobre todo a utilizar las redes sociales para mantenerse en contactos con su legión ARMY en todo el mundo.

La noticia que provocó un sobresalto en sus fans, fue la que dio este miércoles la cuenta de Twitter de Ticketmaster México, que pregunta si les gustaría ver a BTS en la plataforma mexicana.

💜 RT si te gustaría ver a @BTS_twt vía streaming en nuestra plataforma #TicketmasterLive 😉 — Ticketmaster México (@Ticketmaster_Me) November 11, 2020

"SÚPER SÍ. AAAAAAHHHHDKDBFG P. D. Ahí les encargamos que cuando se calme esta situación de la pandemia, los traigan al Estadio Azteca, por favor", "No quiero decir que me estoy ilusionando pero es exactamente lo que estoy diciendo", "Yo los quiero en vivo!! Esto me ofende, pero lo tomare por mientras…", "Para cuando concierto de BTS aquí en México?? Ponte las pilas", "Q-Que es esto ?? Explíquenme !! Que plataforma queeee", Si pero cuando se acabe esta pandemia tráiganlos", "QUEEEEEEEEEEEEE ESO NO SE PREGUNTAAAAA SE HACE", fueron algunas de alas emociones expresadas en la red social, que movió e inquietó a miles seguidores.

Fenómeno mundial

BTS lanzará el próximo 20 de noviembre su nuevo álbum BE (Deluxe Edition), un material en el que los siete integrantes del grupo se han involucrado por primera vez a nivel de producción, arte y promoción.

El nuevo disco, cuyo desarrollo el grupo ha estado compartiendo a través de su canal de YouTube (BANGTANTV), busca “esparcir por el mundo un mensaje sanador subrayando que ‘incluso frente a esta nueva normalidad, nuestra vida continúa’”.

Reacciones de seguidores

MAN😭

ya me ilusione

Deseamos verlos en nuestro país, demostrarles nuestra vibra y pasión que caracteriza a todos los mexicanos.

Darles una cálida bienvenida.

Deseamos que estén aquí

Confirmen army 🇲🇽 Deseamos que vengan a nuestros estadios pero por mientras en live💜💜💜 pic.twitter.com/qP0tYCoSOe — ᴮᴱValu 🇲🇽🌻⁷ (@ValuJim433) November 11, 2020

Que te parece también traerlos a un concierto pic.twitter.com/VhuDHz9Bmo — Alewi (@alewirg8) November 11, 2020

@BTS_twt hagan paro de traerlos a Mexico… ustedes saben que si se van a vender los boletos… para que se hacen 🥺🥺🥺 — marysol rosas (@solbenitez) November 11, 2020

QUE VA A HABER CONCIERTO DE BANGTAN EN MEXICO DICE AHHH YA ME EMOCIONE

anhelamos mucho que vengan a México, que vengan a visitar a MX-ARMY y vean todo el amor que les tenemos, verlos en nuestro hermoso país, si quiero que vengan a México 💜💜 — 𝑻𝒂𝒍𝒚ᴾᵃʳᵏᴶᵉᵒⁿ||ᴮᴱ🇲🇽💜 (@Taly_KookJeon) November 11, 2020

