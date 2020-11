Lucero elegante en delicado top de encaje y maxi falda de seda plisada como toda una reina

View this post on Instagram

Ayy feliz lunes, mis [email protected] 💖, encantada y agradecida de compartir una semana más nuestro #LuceroPodcast🎧! Y hoy les platico algunas cositas que muchos de ustedes no saben sobre las telenovelas que he hecho. Está súper nostálgico… si quieren saber más, se los dejo en el link en bio! 👀