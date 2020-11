Adele es la confirmación de que una mujer siempre tiene la posibilidad de rehacer su vida de la forma que desee. En 2019 se divorció de su esposo Simón Konecki, padre de su hijo Angelo, y comenzó una transformación radical de su vida y su apariencia, perdiendo más de 40 kilos y convirtiéndose en una persona totalmente nueva.

Recientemente cautivó a todo el público con su primera aparición en televisión en varios años, al ser la host de Saturday Night Live y al dejar entrever que próximamente lanzará su nuevo disco, tan esperado por los fans ya que en más de 5 años no ha estrenado nueva música.

Adele enamora con un pantalón culotte a la cintura, un tank top y un maxi abrigo negro de gamuza Un estilo que puedes replicar en otoño

Adele enamora con un pantalón a la cintura rosa pastel, una camisa de flecos y un blazer

En su aparición en televisión, la cantante británica de 32 años años se sintió muy cómoda ya que ella misma tiene una gracia innata que hipnotiza al público y que sale a flote en entrevistas o sobre el escenario.

Entonces, hablando de su sentido del humor, en su galería de Instagram quedó expuesto en un post que hizo hace un par de meses, al vestirse como su ídolo Dolly Parton, la famosa cantante de música country.

"¡La reina de la canción, Dolly Parton! ¡Te amamos! Ojalá pudiéramos poseer una onza de tu talento. ¡Fuiste la héroe de nuestra noche! Una héroe de mi vida. Siempre te amaré", expresó la intérprete de Someone like you después de una presentación junto a su artista favorita de todos los tiempos.

Adele cautiva con una maxi falda plisada de seda y un top multicolor estilo mosaico La elegancia caracteriza siempre su presencia sobre el escenario

En la imagen, Adele se veía hermosa y extravagante a la vez con un traje rosa pastel de pantalón y blazer, usando debajo una camisa blanca con flecos. Completó su atuendo con una peluca rubia, una guitarra y zapatillas rosa.

Adele ama las celebraciones como el Halloween, y en su galería también mostró el look que llevó en 2017, disfrazada de diosa con un arriesgado vestido verde oliva metalizado, con un dragón estampado y un extravagante maquillaje.

