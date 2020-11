Alejandro, Camila, América y Valentina Fernández adelantan regalo de Navidad

Para dar un cálido mensaje en este año tan caótico, varios artistas se han reunido para formar parte del disco Eterna Navidad: Celebremos, que ve su origen y concepto en uno de los álbumes navideños más exitosos en México y Latinoamérica de los últimos tiempos titulado Eterna Navidad (1986).

Este material discográfico, busca preservar la esencia tradicional navideña en las familias, con sonido actual y una nueva propuesta de géneros musicales adaptados a la actualidad a través de la voz de algunos de los artistas más importantes de hoy en día, como Alejandro Fernández.

"Hemos aprendido grandes lecciones este año sobre el valor de la amistad, la familia y de las tradiciones que nos unen. Gracias a mis tres ángeles por unirse conmigo para compartir esta canción con todos ustedes. De mi familia para las suyas … Blanca Navidad”, nos compartió Alejandro Fernández.

El Potrillo y Camila decidieron invitar a América y Valentina Fernández para hacer una nueva versión del tema Blanca Navidad.

“Según yo fue idea de mi papá, la verdad no me lo esperaba, pero fue algo muy bonito. La verdad, se sintió como cualquier domingo, cuando no la pasamos cante y cante todos. No se sintió extraño, sino al revés, un momento en familia, como si hubiera llegado antes la Navidad”, compartió Camila Fernández.

El álbum Eterna Navidad: Celebremos y el video de Blanca Navidad ya están disponible en las plataformas digitales.

“ El video de Blanca Navidad, se sintió como algo muy bonito, orgánico y muy natural, fue hacerlo en familia. ¡Por fin algo juntos! En este video y canción, se demuestra lo cercano que ya somos. En la cuarentena todos encerrados a fuerzas, nos permitió reconocernos y volver a conocer, se demostró ese amor en el video y la canción”, y Camila agregó que el video fue grabado en la casa de su papá en Guadalajara.

Para finalizar, la cantante tapatía señaló: “Blanca Navidad es como un regalito con mucho corazón, de nuestra parte".

Camila vivirá algunos cambios esta Navidad

Camila habló de lo que significa la Navidad y cómo la pasará, ahora ya como mujer casada.

“Ya soy una mujer… una señora, pero señora cool [risas]. Es una Navidad diferente llena de bendiciones con mi esposo. Esta Navidad la vamos a pasar con mi familia, la próxima con su familia, que será algo nuevo. Es como algo bonito, yo la verdad era medio Grinch para la Navidad, ahorita ya le estoy viendo esa magia que tiene. La Navidad puede llegar a ser monótona ya que estás grande, ya no hay regalos, solo un Feliz Navidad y ya [risas]; ahora que va estar mi esposo, me trae más ganas de que llegue ese día. También, lo que pasa con mi sobrinita Antonella, porque vemos su emoción”, dijo Camila ante la nueva generación que se está sumando a la dinastía Fernández.

Añadió, "no voy a dejar de trabajar, eso ténganlo por seguro, ya estoy trabajando mucho en mi nuevo material que espero les guste, el cual saldrá en 2021"



Eterna Navidad: Celebremos

El disco tiene colaboraciones individuales y duetos entre varios artistas. El 4 de diciembre se transmitirá el programa especial del disco navideño por Pantaya, con varios musicales.

Blanca Navidad – Alejandro Fernández & Camila F. ft Valentina F. ft América F.

Dulce Navidad (Jingle Bells) – Morat & Danna Paola

El Niño del Tambor – Juanes & Jay de la Cueva

Adeste Fideles – Edith Marquez & Luciano Pereyra

Rodolfo el Reno – Los Tigres del Norte

Llegó Navidad (Happy Xmas (War is Over)) – Manuel Carrasco

Arre Borriquito – Kalimba & Esteman & Nicole Favre

Los Peces en el río – El Recodo

Los Campanilleros – Kurt

Diciembre (Last Christmas) – Paty Cantú

Ven a mi casa esta Navidad – Gloria Trevi

La Marimorena – La Adictiva Banda San José de Mesillas

Campana sobre Campana – Nacho & Pitizion

Feliz Navidad – Daniela Spalla & Santiago en la Guitarra

Ven a cantar – Danna Paola & Edith Márquez & Esteman & Gloria Trevi & Kalimba & Kurt & La Adictiva & Paty Cantú & Nicole Favre

