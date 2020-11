La mejor hora para publicar en TikTok y obtener millones de vistas para ganar dinero

TikTok se ha convertido en la red social más usada este 2020 y si ya eres un TikToker o estás considerando convertirte en uno, probablemente te hayas preguntado cómo hacer crecer una gran audiencia. También es probable que te hayas preguntado ¿Cuál es la mejor hora para publicar en TikTok y obtener millones de vistas?

Hay muchas estadísticas e ideas para varias plataformas, pero las tendencias se forman y cambian casi a diario. Además, el hecho de que genere toneladas de me gusta y seguidores para un determinado tipo de contenido en un momento determinado del día no garantiza que lo que se publique a continuación se vuelva tendencia.

Cuál es la mejor hora para publicar en TikTok

En el portal Influencer Marketing se tomaron a la tarea de analizar más de cien mil publicaciones de TikTok para determinar cuáles son las mejores horas para publicar contenido, obteniendo estos horarios como resultado:

Lunes: 6 a.m., 10 a.m., 10 p.m.

Martes: 2 a.m., 4 a.m., 9 a.m.

Miércoles: 7 a.m., 8 a.m., 11 p.m.

Jueves: 9 a.m., 12 a.m., 7 p.m.

Viernes: 5 a.m., 1 p.m., 3 p.m.

Sábado: 11 a.m., 7 p.m., 8 p.m.

Domingo: 7 a.m., 8 a.m., 4 p.m.

También es importante definir dónde está localizada la mayoría de tu audiencia. Las zonas horarias dictan automáticamente que gran parte de tu contenido se verá durante las horas de mayor actividad dentro de una determinada geografía.

También recuerda usar etiquetas o hashtags a la hora de publicar, estos son un elemento esencial de las redes sociales. Sin ellos, encontrar contenido puede ser un desafío. Y debido a que las personas confían en los hashtags y los siguen, ser encontrado se vuelve mucho más fácil.

Si bien los hashtags ayudarán a que los videos que publiques aparezcan en las búsquedas, no significa que pondrás el primero que se te ocurra. Navega un rato por el feed de TikTok para ver las etiquetas en tendencia y así saber cuál es la que mejor se adapta a tu tipo de contenido y al público que quieres alcanzar.

