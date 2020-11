The Witcher: Geralt de Rivia posee un lado débil que se descubrirá en la segunda temporada

La serie The Witcher temporada 2 ha tenido inconvenientes en sus grabaciones, pero éstas han permitido darle un curso diferente y hasta atractivo a la trama escrita por Andrzej Sapkowski que siempre ha mostrado a un brujo llamado Geralt de Rivia que tiene mucho poder y es indestructible. Pero a criterio de la shworunner, Lauren S. Hissrich, éste podría presentar una discapacidad o debilidad a lo largo de la historia.

Y es que según lo señaló Hissrich, tomará en cuenta lo señalado por un fiel seguidor quien aseguró que en los libros se lee cómo este icónico personaje sufre una lesión que lo deja afectado y gravemente, tanto que no vuelve a ser el mismo y esto no está reflejado en ninguna parte de la trama.

Este oportuno cambio responde a la intervención del usuario @mustangart quien creó un hilo en el que señala una de las tantas debilidades que este personaje posee en la obra literaria. A esto respondieron una serie de críticos y hasta la misma Hissrich quien aseguró que en la próxima entrega veremos al brujo padecer las consecuencias de las fuertes batallas que Geralt de Rivia enfrenta y que una de ellas lo dejarán un tanto afectado.



Con esto además se humaniza aún más al personaje que tanto éxito y admiración ha generado entre los fans de The Witcher. "No he dejado de pensar en este hilo. He leído estos libros una docena de veces, estas secciones específicas, y no he pensado en ello más allá de: 'Geralt tiene algo de dolor'. Me he equivocado. Estoy emocionada de profundizar más en esto. Para agregar esta capa a nuestro héroe" dijo la showrunner como respuesta al revelador acontecimiento.

I haven't stopped thinking about this thread. I've read these books a dozen times, these specific sections, and I've not thought of it further than: "Geralt has some pain, onto the next thing."

I've been wrong.

I'm excited to dig into this more. To add this layer to our hero. https://t.co/ra3kc2bJk5

— Lauren S. Hissrich (@LHissrich) November 10, 2020