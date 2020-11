Adele cautiva con una maxi falda de seda plisada verde manzana en un look encantador para fin de año

Adele siempre es de las artistas más esperadas en las alfombras rojas de cualquier evento, ya que siempre cautiva a sus fieles seguidores con los más preciosos vestidos, en su mayoría bordados con exquisitos cristales y brillantes. Y uno de los trajes más hermosos fue el que lució en la gala de los premios Grammy en 2017.

Con un fabuloso vestido Givenchy verde manzana se presentó Adele en la ceremonia de premios hace un par de años, un traje compuesto por una fabulosa falda plisada con detalles en seda, un top de malla decorada con franjas brillantes y bordada con diminutos cristales.

Los zapatos que usó fueron de tacón mediano y forrados con seda verde manzana, la misma usada para confeccionar el vestido, haciendo un 'match' perfecto esa noche.

Sobre el maquillaje, los fans adoraron el estilo natural que mostró Adele esa noche, dejando que su belleza natural resaltara. En lo que sí se enfocó fue en la mirada, ya que lució un delineado gruesos en los ojos con un ligero efecto ahumado que aportó elegancia y sensualidad a su apariencia. El cabello lo llevó con un peinado recogido muy elegante.

Aunque en la actualidad, la intérprete de éxitos como Someone like you y Hello muestra una vestimenta mucho más relajada a sus 32 años, luciendo un estilo juvenil, cómodo y sin dejar de ser coqueto. En los ensayos previos a su aparición en el programa Saturday Night Live, enamoró con un total look de mezclilla usando un pantalón y una chamarra.

Y en otra ocasión, desde su casa, impactó al usar un atuendo de licra compuesto por un top de mangas largas ajustado y un leggings, demostrando que así como puede ser muy elegante, también puede lucir hermosa en atuendos más relajados y simples.

