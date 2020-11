Mira quién es el tercer eliminado de Masterchef México 2020

La competencia sigue y con ella los retos de eliminación que tanta tensión generan entre los competidores quienes cada vez más deben esforzarse para seguir avanzando en este espacio gastronómico en el que las exigencias en los retos y aplicación de técnicas más profesionales deben ser aplicadas para mejorar sus puntuaciones. Sin embargo, cada viernes debe despedirse un participante, ya que así lo dictan las reglas del juego.

Es por ello, que Gonzalo dijo adiós dejando un pesar entre sus compañeros e incluso en el Chef Herrera quien manifestó que quería verlo crecer dentro de este espacio, pues a su criterio tiene un amplio conocimiento en la cocina.

Masterchef México: Este es el participante más "odiado" por la audiencia Te revelamos cuál es el cocinero que hasta ahora se ha llevado todas las críticas en redes sociales.

¿Quién es el tercer eliminado de Masterchef México 2020?

Gonzalo, proveniente de Veracruz, siempre demostró una impecable ejecución dentro de Mastefrchef México 2020, sin embargo, ante el reto de la proteína presentó fallas en la cocción de su platillo ocasionándoles malestar al jurado, quien calificó de imperdonable este hecho y por ende los llevó a ser eliminado durante el tercer capítulo en el que hubo también situaciones repletas de tensiones, llamados de atención, nervios y malestar.

GONZALO es el tercer eliminado de la cocina más famosa de México, él abandona su sueño. 😭🔥 ¡Gracias por todo!#MasterChefReal pic.twitter.com/egcEJ2lp2H — MasterChef México (@MasterChefMx) November 14, 2020

La combinación del camarón, cebolla morada, piña y ajo no fueron suficientes para impresionar al jurado conformado por los chefs Betty Vásquez, Adrián Herrera y José Ramón Castillo, todos ellos coincidieron que su plato no daba la talla y además estaba crudo, situación que no pueden seguir permitiendo en los retos asignados, ya que en vez de involucionar, ellos deben demostrar capacidades o habilidades de mejoría y profesionalismo.

Esto generó sentimientos encontrados, ya que para la mayoría de sus compañeros, Gonzalo es un excelente cocinero y amigo, tanto que hasta Herrera lamentó su despedida.

Masterchef México: El reality inició con una sorpresiva declaración de amor a un miembro del jurado Una de las participante decidió confesar su admiración y cariño al chef José Ramón Castillo.

También puedes ver: