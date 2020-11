Andrea Escalona ha vivido una pesadilla desde que murió Magda Rodríguez "llevo sus cenizas conmigo"

La muerte de la productora Magda Rodríguez, a sus 57 años, tomó por sorpresa al mundo del espectáculo, pero ni comparado con el shock y sufrimiento que ha vivido su hija Andrea Escalona, quien habló con la prensa por primera vez contando cómo vive los días sin su madre.

En una entrevista a Tv y Novelas, la conductora de 'Hoy', programa que era producido por Magda, contó su vivencia desde que fue diagnosticada con covid-19 y lo que ha sucedido desde la muerte de su madre.

"La pusimos en la chimenea para que estuviera con nosotros un tiempo, y justo la dejamos en la capilla el 11 del 11 a las 11:11, que era lo que le gustaba. La casa está en medio de un bosque. Ahí tenemos una capilla donde están mis abuelos, los papás de Magda, su hermano Jorge, su abuela Ada Carrasco, y siempre habíamos querido".

La conductora aún no procesa la muerte de su madre

Reveló que está asistiendo a citas con una psicóloga para poder sobrellevar la pérdida de su madre, contando que sigue en shock por lo sucedido. Dijo "cuando tienes un shock tan fuerte, tú solita te anestesias, dejas de sentir y tienes que volver a sentir para asimilar".

Andrea Escalona lamentó que Magda Rodríguez no estará presente para conocer a sus hijos "Lo único que sí me hubiera gustado es que, si algún día Diosito me manda hijos, los conociera… Pero igual los estará cuidando desde el cielo. De ahí en fuera, todo estuvo bien entre ella y yo".