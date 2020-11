David Guetta: 'Se olvidan que la gente necesita desconectarse y pasarla bien'

El francés David Guetta de 53 años, continúa siendo uno de los pioneros en la música electrónica.

Por segunda vez, fue nombrado como DJ número uno del mundo, al liderar la encuesta Top 100 DJ de DJ Mag, la cual ya había ganado en 2011.

El Dj y productor charló con Publimetro desde su casa en París, donde habló del impacto de la pandemia en la industria musical, su relación con TikTok y las nuevas generaciones de la música electrónica.

¿Qué significan los reconocimientos?

— He tenido regalos muy especiales este año, porque el fin de semana fue mi cumpleaños (7 de noviembre), fui votado como el Dj número uno del mundo y obtuve el premio Mejor artista electrónico en los MTV EMA's; además, el disco Let's love está como número uno de los dance chart en América. Entonces fue el mejor cumpleaños que podía tener.

La verdad es como recibir buenas noticias sin parar, no es que el 2020 (…), porque no es un año que se destaque por las buenas noticias. Hemos tenido pocas noticias buenas, pero finalmente, ahora para mí está bien. Estoy feliz porque he visto que ya hay una vacuna, ahora estoy listo para ir de fiesta como nunca en 2021.

Diste conciertos para reunir apoyos para Covid-19 y alzas la voz por la industria musical que ha sido golpeada por la pandemia.

— Es mi trabajo, es mi vida, es normal, es lo que hago desde pequeño. Cuando hice el primer concierto en Miami para ayudar a reunir dinero para apoyar gente en los hospitales, también he visto la reacción de la gente al darle esos momentos de felicidad; a veces, se olvidan que la gente necesita un momento para desconectarse, no pensar en nada y pasarla bien, son cosas importantes, sobre todo para la salud mental.

Hago lo que puedo y me parece que en un momento difícil tenemos que estar muy unidos, pero también individualmente tenemos que hacer todo lo que podemos. Tengo este disco con Sia que se llama Let's love y las palabras hablan de eso, porque el tema del disco, es decir tenemos momentos difíciles pero va a pasar y lo tenemos que hacer juntos.

¿Has logrado posicionar el sonido future rave?

— Hago estilos diferentes: Tengo las cosas que hago como David Guetta, como este disco con Sia, que está muy fuerte en Europa, al mismo tiempo, soy Dj antes que todo, como este proyecto con Morten que tenemos un nuevo sonido de moda en la comunidad de Djs que se llama future rave, eso me hace feliz.

¿Qué tan bien te llevas con las nuevas herramientas como TikTok?

— Cuando hablamos de dance music, es diferente porque es lo que hago con la future rave… no pienso en TikTok, pero para pop music, sí es importante TikTok, porque ahora muchos éxitos salen de ahí, después se van Spotify y luego radio es un momento especial.

Gracias a Dios tengo hijos que me hablan de eso todo el día. Hablamos mucho de la música y es muy interesante, porque son adolescentes y saben las nuevas cosas que pasan en el mundo; yo tengo mi experiencia y talento para hacer mi música, pero me interesa mucho hablar con gente joven.

¿Cómo ves la nueva generación de la escena electrónica?

— La veo muy bien, lo que me interesa que suena fuerte en este momento es que veo muchas mujeres, eso es una cosa muy buena, porque antes solo era un trabajo de hombres. Me gusta ver que en el último Top 100, hay muchas chicas.

¿Qué romance tienes con México?

— No sé, pero siempre es fuerte [risas]. Las veces que visito México ha sido increíble. Me acuerdo del Estadio Azteca, eso nunca lo voy a olvidar, el día que yo estaba en el Azteca.

Tomorrowland 31.12.2020

David Guetta participará en la fiesta de fin de año que realizará el festival Tomorrowland de manera virtual, el próximo 31 de diciembre. Los mejores artistas del universo actuarán en cuatro escenarios digitales mientras personas de todo el mundo pueden entrar en un fascinante mundo digital, producido con la mejor tecnología del mundo en diseño 3D, producción de video y efectos especiales.

“Eso lo sé porque ya lo grabaron [risas] ya he hecho todo. Te puedo decir que el show está muy bueno e interesante, porque he hecho un show como David Guetta y Jack Back que es más un poco underground. Pude ver algo, no el resultado final, pero hice el show con una pantalla verde y después te hacen una decoración increíble”, adelantó David Guetta a Publimetro.

Esta nueva fiesta virtual recibe el nombre de Tomorrowland 31.12.2020 y contará con la participaciones de grandes exponentes de la escena electrónica a nivel mundial, como Diplo, David Guetta, Major Lazor, Duck Sauce, Armin can Buuren, entre otros, quienes actuarán en cuatro escenarios digitales mientras miles de personas en todo el mundo pueden ingresar al mundo digital producido con tecnología de alta calidad.

