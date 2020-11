Adele fascina con un vestido azul tornasolado y bordado con exquisitas flores en relieve

La elegancia es parte de la esencia de Adele. Hasta en los eventos más sencillos o rápidos, la cantante británica siempre derrocha belleza y estilo con los atuendos más exquisitos y hasta ostentosos, en los que por lo general predomina el color negro.

Con este encantador maxi vestido de gasa bordado con lentejuelas multicolor y cristales enamoró a todo el público en una pasada presentación, dando lecciones de moda a sus fanáticas y al resto de artistas de su generación. Es una pieza ideal para las chicas con curvas y muy altas, como Adele, ya que estilizan la silueta de forma fantástica.

Adele enamora con un pantalón a la cintura rosa pastel, una camisa de flecos y un blazer Un atuendo que impactó a sus fans

Adele luce preciosa con un vestido azul tornasol bordado con flores en relieve

La intérprete de Someone like you ha sido galardonada en infinitas ocasiones por su insuperable talento musical, recibiendo hace un par de años el MBE Award de las manos del príncipe Carlos en Reino Unido, un premio que se otorga a aquellos artistas y personalidades que han logrado cosas grandiosas y que han tenido un desempeño destacado en las comunidades.

Y acudió a la ceremonia en el Palacio de Buckingham nada más y nada menos que con un exquisito traje diseñado por Stella McCartney. Se trata de un vestido midi en tono azul tornasolado, estampado con flores en tonos verdosos y celestes, derrochando elegancia a su paso. La falda era de estilo acampanado y con tenues pliegues que aportaban mayor estilo y presencia a su estampa.

Para la ocasión, Adele decidió lucir su cabello con un peinado recogido muy sobrio, que complementó con una diadema decorada con brillantes y una malla negra que aportaba misterio a su outfit.

Los trajes acampanados son de los preferidos de Adele, ya que estilizan la figura de forma coqueta y elegante. En su pasada aparición en el programa Saturday Night Live, donde fue la host del famoso show, deslumbró con un conjunto negro con blusa off shoulder y con vuelos en la cintura, que causó furor entre su larga fanaticada. En esa ocasión, además, presumió su nueva figura después de bajar más de 40 kilos de peso en 2019, cuando le dio un vuelco total a su estilo de vida.

Te recomendamos en video