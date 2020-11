Alan Estrada hace viaje musical sin escalas y vía streaming

Alan Estrada disfruta las aventuras que le da su profesión, en la que les imprime su pasión y disciplina para compartir algo especial con el público.

El actor vuelve al escenario, pero de manera digital con Fuera del elenco junto a Aitza Terán, en una función única en vivo que se transmitirá en línea este 21 de noviembre.

“Fuera del elenco nació el año pasado como un concierto que era solo de una noche, que empezamos Aitza Terán y yo, que somos los mismos que vamos a hacer el streaming basado en un concepto que existe en Nueva York que llama 'fuera del elenco', donde no das el tipo para el personaje. En el teatro musical existen un sin fin de canciones muy famosas que nos gustan mucho, pero nunca cantaríamos porque el personaje no nos va, porque es una mujer, un niño o simplemente no damos el tipo".

Añadió, "cantamos nuestras canciones favoritas que nunca haríamos, los shows del año pasado tuvieron mucho éxitos con sold out en la Ciudad de México y dos en Monterrey; ahora que surgió este tema de la pandemia decidimos hacer un stream con una producción especial”, dijo Alan Estrada.

Interpretarán canciones de musicales como, Waitress, Wicked, Hoy no me puedo levantar, Beautiful, Hairspray, El Rey León, The Color Purple, entre otras.

“Las canciones que hemos seleccionado son de verdad grandes del teatro sobre todo contemporáneo, no es para nada aburrido, incluso cantamos Queen y Mecano, que se han incorporado al mundo del teatro es un show que esperamos que si no conocen de teatro musical al menos siembre la semillita para conocer más; además, agregamos canciones nuevas que teníamos ganas de cantar y dura más que el show en vivo y nos emociona mucho compartirlo. Todo es en vivo, con siete cámaras y asegurando que los escuchen en su casa de manera perfecta para que suban el volumen y sientan que están con nosotros”.

Alan Estrada reveló que nada suplirá un espectáculo en vivo, pero es importante adaptarse a las nuevas formas de trabajar.

“Me parece una gran oportunidad, los espectáculos que suelen suceder en vivo llegan a los hogares de la gente que no ha tenido la oportunidad de verlos; es importante aclarar que no creo que suplan un espectáculo en vivo, ni que se sienta lo mismo que asistir a un concierto o al teatro, porque por ahora es la mejor opción que tenemos, aunque los teatros ya en la Ciudad de México están abiertos con ciertas limitantes, los streaming, nos permiten llegar a muchas más personas".

Agregó, “hay gente que me sigue en otros países que no pueden venir al teatro es una oportunidad que suma, no suple a los espectáculos en vivo. Espero que este tipo de espectáculos nos ha enseñado muchas cosas a quienes nos dedicamos a hacer eventos en vivo, de cómo debemos considerar la manera de hacer cosas de ahora en adelante”.

Alan por el mundo

En su faceta como youtuber, Alan Estrada reactiva sus viajes: “Estamos a la expectativa de ver qué sucede con el tema de Covid, ya estoy planificando viajes a lugares en los que por ahora se puede viajar y que es relativamente seguro, no me gustaría mandar para nada el mensaje que ya todos salgamos de casa salir de casa implica un riesgo y estar consciente de ello. Hay que entender lo que está pandemia nos ha enseñado, cómo podemos valorar distintas cosas, ya estoy empezando a viajar; así que mi canal está reactivado y todos los lunes subo un video nuevo”.

Fuera del elenco

Concepto inspirado en un show de Broadway en donde los actores de teatro musical cantan canciones del sexo opuesto, por ende son canciones que nunca podrían cantar profesionalmente en un musical.

Aitza Terán. La hemos visto musicales como El Rey León, Los Miserables, Los últimos cinco años y recientemente en Mentiras y Elena.

¿Cuándo y dónde ver Fuera del elenco?

21 de noviembre a las 21:00 horas desde el Teatro Ramiro Jiménez. Será únicamente vía streaming por Boletia. Boletos: 250 pesos.

