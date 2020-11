'Somos mujeres crucificadas': Susana Zabaleta se identifica con Yoko Ono

Susana Zabaleta afirmó que, al igual que ella, muchas mujeres en México han sido crucificadas por su forma de pensar, actuar o vestir, pues ser diferente todavía es sinónimo de señalamientos y críticas. Por esta razón, la actriz de 56 años de edad destacó que se siente muy identificada con Yoko Ono, a quien interpretará en un monólogo llamado Una mujer en su mundo camina contenta.

"Somos parte de las mujeres crucificadas por tener ideas diferentes, por no pensar como el común denominador, yo creo que a Yoko todos la crucificamos de alguna u otra forma porque pensamos que había separado a los Beatles, la que nos había quitado a nuestro John Lennon y la verdad es que ella no hizo nada, solo amó profundamente a John y luego se lo quitaron, lo cual fue realmente triste, entonces se podrá ver qué es lo que piensa Yoko de todo eso que le pasó en la vida", aseguró en entrevista con Publimetro.

Asimismo Susana Zavaleta detalló que aunque actualmente hay un poco de más apertura con respecto a las ideologías de cada persona, aún existen muchos prejuicios y recordó la experiencia que vivió al tener un relación con un hombre más joven que ella.

"Cualquier persona que exprese su forma de pensar y su ideología y que luche por ella es criticada de una u otra forma, pero junto conmigo muchas. Creo que las mujeres hemos sufrido lo suficiente con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de vestirnos, con nuestra forma de amar. Yo tuve una relación con un hombre más joven que y parecía que estaba haciendo algo horrible, cualquier cosa que hagas vas a estar en boca de todos, es difícil pero también piensas '¿por eso voy a dejar de hacer las cosas?"", comentó.

En este sentido, Susana Zabaleta también hizo énfasis en la polémica que se ha desatado debido a las publicaciones que ha realzado en redes sociales criticando el actuar del gobierno.

"Para mí la censura es publicidad pagada por el gobierno y yo no voy a dejar de hablar por las personas a quienes le pagan para criticarnos, no me importa y no lo voy a tomar en cuenta ya sabrán ellos por qué lo hacen. Son de repente gente tremenda que te critica y se mete en lo más profundo pero ¿entonces por eso vamos a vivir en un sí señor o no señor? No estoy dispuesta a hacerlo y ni lo voy a hacer. Todos sabemos cómo se manejan estas personas y hemos vivido esta crítica y eres crucificado por decir las cosas, entonces que pena que no les guste pero a mí tampoco me gustan las cosas que están pasando", destacó.

Actualmente Susana Zavaleta se encuentra muy activa a pesar de la pandemia de Covid-19 y también cuenta con otros dos proyectos: la presentación en streaming de la obra Amor, dolor y lo que traía puesto y el lanzamiento de su libro llamado Libro de los abrazos.

"Uno se intenta reinventar en todas las posibilidades habidas y por haber. Amor, dolor y lo que traía puesto es una obra que tiene que ver con relacionar lo que traes puesto con las cosas que te pasan en la vida, yo creo que las mujeres somos muy particulares en eso, siempre estamos pensando 'cuando te conocí traía yo esto puesto' o 'me voy a comprar esto para verte a ti que eres tal', somos muy así, muy de ese estilo. Esta obra la grabamos hace muchos años, es con Silvia Pinal, Diana Bracho, Gabriela de la Garza, Mariana Treviño y yo, entonces es un elenco realmente padre y todas tenemos unos monólogos muy bonitos y espero que la gente la disfrute mucho", dijo.

Una mujer en su mundo camina contenta

El DramaFest, el festival más importante y reconocido en México en cuanto a teatro contemporáneo se refiere, este año reinventa su formato a DramaZoom con una edición sana distancia a fin de que el público pueda disfrutar de su programación desde casa.

Entre sus actividades se encuentran las sesiones Work In Progress en las que los espectadores podrán ver en vivo, vía Zoom, a Susana Zabaleta en el proceso de desarrollo del personaje de Yoko Ono en el monólogo Una Mujer En Su Mundo Camina Contenta, en donde la autora mexicana, Bárbara Colio, cuestiona qué sería del mundo si la bala que mató a John Lennon hubiera matado a su célebre esposa. Esto, con una narrativa que ilustra el gigantesco hongo de la bomba atómica que arrasó con Hiroshima, cerca del pueblo natal de la mujer del compositor de Imagine. Las sesiones podrán ser disfrutadas el 26 de noviembre, y el 3 y 10 de diciembre a las 20:00 hrs. Mayores informes: www.dramafestmx.com

Amor, dolor y lo que traía puesto

El próximo 21 de noviembre, a las 20:30 horas en Ticketmaster Live. El Teatro Insurgentes transmitirá por primera vez y por única ocasión, desde su acervo histórico y vía streaming, la puesta teatral Amor, Dolor y Lo Que Traía Puesto, una pieza protagonizada por cinco grandes actrices de prestigio: Silvia Pinal, Diana Bracho, Susana Zabaleta, Gabriela de la Garza y Mariana Treviño. La obra, producida por Tina Galindo, Claudio Carrera y OCESA, narra la vida de cinco mujeres a través de sus prendas de vestir a la vez que lleva al espectador por un reflexivo y emotivo viaje por el tiempo, desde la década de los 40 hasta nuestros días. Una espectacular crónica del México de hoy, el de nuestros padres y el de nuestros abuelos. Se trata de la única obra de teatro que se ha documentado, íntegramente en video, en toda la carrera de Silvia Pinal. Para Susana Zabaleta representa uno de los títulos más significativos y exitosos de su trayectoria por las tablas teatrales. Boletos ya en preventa, a precio especial, en www.ticketmaster.com.mx

El otro libro de los abrazos

Tras Aves Enjauladas, la canción que Susana Zabaleta lanzó en plena cúspide del confinamiento pandémico, la soprano recordó la vital importancia del significado de un abrazo en este año vulnerable. Teniendo como antecedente las diversas ocasiones en que ha convocado al público en general al ejercicio de darse un abrazo presencial con ella, esta ocasión, ante la imposibilidad del panorama sanitario, decidió conceptualizar El Otro Libro De Los Abrazos, un libro de compañía (companion book), lanzado por Consecuencias, en un set doble de edición limitada que, por la creativa naturaleza de su espectacular diseño ¡el libro se abraza por sí solo! En esta singular pieza de colección, que estará a la venta en la primera semana de diciembre, La Zabaleta comparte anécdotas y reflexiones sobre su relación con los abrazos a lo largo de su vida, así como colaboraciones de grandes amigos como Adela Micha, Luz María Zetina, Regina Orozco, Roy Campos, Armando Manzanero, Javier Solórzano y Rubén Albarrán, entre otros, además de una colección de imágenes personales y de grandes artistas fotógrafos, una guía sobre abrazos para cada ocasión y grandes momentos de humor, reflexión y nostalgia que hacen de esta obra un arte objeto de consulta, compañía y mucho apapacho.

