Ximena Navarrete reacciona ante conflicto entre Lupita Jones y Sofía Aragón

Ximena Navarrete impactó al publica un mensaje en su cuenta de Instagram, donde hizo referencia a la fuerza de la mujer en el contexto de la polémica que se suscitó entre Sofía Aragón y Lupita Jones.

La ex Miss Universo pidió que se cuidarán las palabras y los calificativos cuando se habla de una mujer. Esta declaración de Ximena Navarrete ocurre tras el video que publicó la modelo y conductora Sofía Aragón en sus redes sociales, donde afirma que aceptó el trabajo en TV Azteca porque Lupita Jones no le pagaba, por lo que tuvo que incumplir con su contrato de exclusividad con Mexicana Universal.

"Yo soy la única reina en la historia de la organización, llámese Mexicana Universal y Nuestra Belleza a la que no se le va ni un solo peso, yo tuve que pagar todos mis gastos (…) De la violencia simbólica que viví fue durante mi preparación y la verdad y la verdad creo que ya era tiempo de levantar la voz y sé que muchas reinas se van a unir porque no soy la primera, no soy la última", mencionó Sofía Aragón, quien representó a México en el pasado certamen de Miss Universo.

Pero eso no fue todo, pues también recordó que Lupita es lo que es gracias las reinas de belleza. "Que tú también entiendas Lupita, que sí, gracias a ti somos muchas cosas porque gracias a ti nos das plataforma, nos enseñas muchas cosas, crecemos y tenemos más seguridad y más confianza pero también tienes que entender Lupita, que tu eres y has logrado gracias a todas la reinas que han pasado en tu organización", destacó la originaria de Jalisco.

Por lo que Lupita Jones no se quedó callada y reaccionó. "Yo sé de dónde vienen todas, y de qué pie cojean. Desde la drogadicta, la alcohólica, etc. Muchas historias y de todas tengo para hablar. De todas", dijo Lupita Jones, quien fue Miss Universo en 1991. Además, destacó que sabe de dónde viene Sofía Aragón. "Es una mujer fría y calculadora", indicó.

Tras toda esta polémica, la ex Miss Universo 2010, Ximena Navarrete escribió un contundente mensaje. "Ojalá siempre cuidemos nuestras palabras y adjetivos calificativos para referirnos a las demás mujeres. Una situación temporal que estés pasando en tu vida no te define como ser humano", escribió la ex Miss Universo 2010.

