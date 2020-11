Yadhira Carrillo se defiende y asegura que no fue la causante de la ruptura entre Juan Collado y Leticia Calderón

La relación entre Yadhira Carrillo y el empresario Juan Collado fue polémica desde su principio, mucho antes de que el hombre fuera detenido por los cargos de asociación delictuosa y de lavado de dinero, siendo acusado por su ex, Leticia Calderón, de abandonarla a ella y a sus hijos.

En declaraciones recientes, reseñadas por Infobae, Leticia Calderón aseguró que Collado ni siquiera se despidió de ella y de sus hijos, abandonando su familia y sus deberes como padres de manera repentina "Lo único que a mí me duele, y nunca se lo reclamé, es: '¿Por qué no te despediste, por qué no dijiste adiós?".

Siguió diciendo "Es lo único que me duele y me seguirá doliendo por siempre (…)Fue un golpe brutal. El viernes estábamos muy a gusto planeando ir a Laredo, que es donde llevábamos a Luciano a su terapia, pasamos una noche muy linda, se despidió con un beso ‘nos vemos al rato’ y nos fuimos al aeropuerto y de ahí no supe más".

A propósito de esto, Yadhira Carrillo dejó muy claro que su relación con Juan Collado comenzó cuando ya tenía meses separado de Leticia Calderón, incluso señaló que ya había tenido otra pareja previa. La actriz, quien ha apoyado al empresario durante su estadía en prisión, dijo "Cuando yo empecé a andar con Juan, él ya había tenido novia, ya había terminado con nuestra Lety desde mucho antes".

"Cuando Juan y yo empezamos ya llevaban como ocho meses de que habían terminado, ya no vivían juntos, Juan ya había estado con Edith (Serrano)" reveló Yadhira Carrillo, quien incluso pidió a Calderón le permita a sus hijos con el empresario que vayan a visitarlo a la cárcel.

