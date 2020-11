Alex Fernández y Alexia tendrán una boda charra, si la pandemia se los permite

Alex Fernández se mantiene inquieto, sobre todo, ante la incertidumbre de la reactivación de los conciertos en México; además está ansioso de poder lanzar su nuevo material discográfico, del cual ya se desprendió el primer sencillo Lo que tú necesitas.

El llamado Heredero se encuentra desarrollando su faceta como compositor, pero también en los últimos preparativos de lo que será su boda en febrero de 2021.

“Ya tenemos estimada una fecha, pero no se sabe bien por lo que estamos viviendo, por si vuelve el botón rojo, pero ya está todo organizado. Tengo ya diez años de relación con mi novia, siempre he dicho que me gustaría ser papá joven, como lo fue mi papá, para tener esa relación de padre y amigos, eso me gustaría replicar con mis hijos. Estamos felices y mejor que nunca, además aprovechando que no tengo trabajo, que tengo el tiempo de hacer la boda”.

Mientras que su prometida, Alexia Hernández, compartió, “será una boda charra, el mariachi va a hacer el coro en la iglesia, pero será una ceremonia y fiesta muy sencilla”.

Alexia no le gusta estar frente a las cámaras, pero está consciente de los comentarios que se dan en torno a su relación con el hijo de Alejandro Fernández.

"Trato de ignorar los comentarios negativos, la verdad, no hacerles caso y reírme de ellos", compartió la novia.

El joven cantante habló de su segundo material, que está ya listo para compartirlo con la gente.

“Hemos sacado canciones, poco a poco, para ir alargando más por el tema de la pandemia. Lanzamos el primero Lo que tú necesitas y antes de Navidad, el próximo, pero el álbum va a finales de este año o principios del que viene. Me he inspirado en escoger canciones, que son puras buenas canciones [risas]. Estoy orgulloso de esta producción que viene con canciones espectaculares”.







Aclara rumores

Vicente Fernández

"A mi abuelo lo estamos cuidando mucho, porque hay eventos que normalmente festejábamos todos en familia, ahora estamos cada quien en nuestras casas; también cuidamos mucho a mi Cuquis (abuela), que por ejemplo en mi cumpleaños, le dijimos no fuera, pero quiso ir y ni mi abuelo le puede decir que no, pero siempre con los máximos cuidados", reveló Alex.

Faceta de empresario

Alex señaló que tuvo que cerrar su negocio de donas por la pandemia.

“Nos afectó mucho en la pandemia porque se cerraron las plazas donde se vendían y las tuvimos que congelar para activarla después. Tenemos planes muy interesantes para es, no las voy a vender, sino que hay un plan interesante para reabrir en todos lados”.

Camila Fernández

El cantante respondió sobre el supuesto embarazo de su hermana.

“No sé pregúntenle a ella, en lo personal no le he notado nada, pero no les puedo asegurar nada tampoco… no niego, ni afirmo”.



