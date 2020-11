Lupita Jones se arrepiente y ofrece disculpas a Sofía Aragón

Después de una serie de acusaciones entre Lupita Jones y Sofía Aragón, la que fuera MIss Universo en 1991 compartió un mensaje en video donde ofreció disculpas y dijo lamentar su comportamiento.

En el video se le escucha decir a Jones:

En días pasados protagonicé una de mis peores apariciones públicas; me mostré como una mujer agresiva, violenta, vengativa, sin compasión y carente de sororidad. Me desconocí a mí misma y ofrezco disculpas. Lamento profundamente mi comportamiento y las palabras que salieron de mi boca.

Ofrezco una sincera disculpa a Sofía Aragón por cómo me expresé de ella. Ninguna mujer merece se hable así de ella, menos aún, cuando esa mujer nos ha representado a todos los mexicanos con preparación, inteligencia, elocuencia y belleza.

Todo tiene una enseñanza, la mía ha sido aprender en carne propia que, actuar con ira no permite analizar, meditar y pensar con claridad, y que es fácil que te lleve a la violencia, en todo momento injustificada. Tomo este aprendizaje y me comprometo a nunca más dejarme llevar por un impulso y una reacción que pueda violentar mi vida y la vida de alguien más.

Sé que sería justo y favorable dar a conocer la verdad, el contexto y antecedentes de lo que aconteció; pero si bien, durante años he callado situaciones penosas para salvaguardar la imagen de las participantes mismas y de la organización, y eso ha dado pie a que versiones incompletas y falsas circulen con gran libertad y en detrimento a mi imagen pública; no pasaré por alto las calumnias hacia mi hijo que le adjudican el uso de un calificativo que él no emitió. Notifico, además, que esa persona que lanzó el insulto, ya no está dentro de la organización.

Me corresponde reiterar mis disculpas, en las que incluyo también y de manera muy especial, a las participantes de esta maravillosa generación actual. En mi afán por darles los pormenores de lo que ocurría, se vieron expuestas prematuramente a los ataques en redes sociales de los que somos objeto en la industria por propios y extraños. Con toda la vulnerabilidad y apertura, les expreso mi gratitud por arroparme y fortalecerme. Su sororidad y lealtad, me empodera. Mil disculpas por este trago amargo, juntas saldremos adelante retomando con todo aplomo y visión.



Agradezco con toda humildad el cariño y apoyo incondicional de mi equipo cercano. Hemos enfrentado grandes retos al pasar de los años y con arduo trabajo, personal y profesional, también hemos alcanzado lo inimaginable. Gracias y a ustedes también, una disculpa.



Finalmente, a quienes creen en mi esfuerzo, entrega y sacrificio personal por sacar adelante este evento y proporcionar a las mujeres mexicanas que participan, lo indispensable para que alcancen sus metas. ¡Muchas gracias!

Son 30 años dedicada a promover un espacio para que la mujer se exprese, impulsándola y generando oportunidades para su desarrollo, con respeto, elegancia y valores; lo hago con todo el amor y la pasión que me impulsan a mí misma a seguir adelante, pese a toda adversidad.

