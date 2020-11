Adele roba las miradas en maxi falda étnica con transparencias y top bolero con encaje

Desde que sorprendió al mundo con éxitos como Someone like you y Rolling in the deep, Adele no se ha detenido ni por un momento. La cantante británica, de 32 años de edad, se ha presentado en estadios llenos de miles de fans coreando sus canciones y embelesados con su belleza.

Cuando sube al escenario, fabulosos e intricados vestidos dejan sin habla al público, quienes la admiran bajo los reflectores como toda una reina. Hace poco, recordó su participación en el festival de Glastonbury donde brilló con una pieza de inspiración marroquí y mangas estilo alas.

También los bordados de cristales son parte importante de sus vestuarios, logrando que destaque y pueda ser vista desde la última fila, además de dar ese toque etéreo a su silueta y de fantasía elevando su estatus de estrella y diva.

Adele hechiza con blusón de pliegos y medias de malla negra con suecos de madera La cantante siempre luce casi perfecta

Adele maravilla con maxi falda de estampado étnico y top tipo bolero con encaje

Para una de sus presentaciones en un talk show estadounidense, la intérprete de Set fire to the rain decidió tomar un camino diferente y optar por un estampado ecléctico y una combinación de tendencia inusual para lo que tenía acostumbrado a sus fans.

Adele lució hermosa en un top estilo bolero bordado con detalles en encaje, combinado con una maxi falda de estampado étnico con aperturas horizontales, alargando su silueta y dando una ilusión de plisado. Su cabello rubio sobre los hombros en delicadas ondas y un rostro al natural fueron el único accesorio, dejando que el diseño resaltara.

En la actualidad, luego de su presentación en Saturday Night Live, el público está a la espera de su nueva música y esperan verla de nuevo engalanar el escenario con su nueva apariencia, delgada y saludable, llena de energía y sin perder su gran sonrisa ni la voz que ha enamorado al mundo.

Adele cautiva con una maxi falda plisada de seda y un top multicolor estilo mosaico La elegancia caracteriza siempre su presencia sobre el escenario

