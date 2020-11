Carmen Campuzano pide no bajar la guardia con chiste sobre su nariz

Luego de pasar por muchos años algunas complicaciones en su salud y derivado de ello perder la nariz, la modelo y ahora conferencista Carmen Campuzano toma con humor su aspecto e, incluso, se suma a la petición de no bajar la guardia ante el Covid-19.

A través de su cuenta en Twitter, la mexicana que apareció al menos tres veces en a portada de la revista Vogue, pidió a sus seguidores mantener las medidas restrictivas para evitar la propagación del coronavirus, no obstante, lo que más sorprendió a sus fans fue la singular forma en la que lo escribió:

"Perdí mi nariz, mientras no pierda el olfato, todo bien. No bajemos la guardia ante el #COVID19", escribió la también Dj en el microbloggin.

— Carmen Campuzano F. (@la_campu) November 21, 2020

En 2018, la modelo afirmó a la revista TV Notas que el aspecto de su nariz cambió tras varias cirugías. Campuzano se realizó varias rinoplastias- la primera tras recibir un fuerte golpe-, luego de que el trabajo de los especialistas no terminara por convencerla. La modelo también reveló que los resultados no fueron los esperados debido a su consumo excesivo de cocaína, sustancia que le dañó los tejidos.

En ese entonces, Carmen acusó al doctor Jorge Krasovsky, responsable de su última intervención, de haberle dejado una nariz demasiado pequeña, por lo que después tuvo que realizarse otra intervención para colocarse un implante. La decisión no fue la acertada, pues desde ahí la pies se le ha estado retrayendo y la punta de su nariz presenta una protuberancia que cada vez se inclina más hacia un costado.

En 2019, Campuzano viajó a Estados Unidos para ponerse en manos de famosos cirujanos del programa Botched, con la esperanza de que pudiesen hacer algo para ayudarla a mejorar el aspecto de su nariz, pero no le dieron buenas noticias.

Durante el examen físico, el doctor Paul Nassif descubrió que su nariz es un gran hoyo negro sin soportes, debido a que no tiene tabique nasal. "No tengo nada a qué aferrarme durante la cirugía", dijo el doctor.

Los médicos afirmaron en la emisión transmitida por E!, que Campuzano tiene fracturas faciales y que le impiden tener estabilidad estructural en el rostro como para soportar una rinoplastia.

"Dentro de tu nariz no hay tabique y eso es lo que usamos para alargarla. Pocas veces he estado en esta posición. Lo que te voy a decir me causa mucha tristeza. No veo la manera en que pueda ayudarte. Lo lamento tanto, los riesgos son muy altos", reveló el doctor Nassif.

