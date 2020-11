Angelina Jolie cautiva con su elegancia en un pantalón palazzo gris y una camisa de gasa blanca en un look casual

Angelina Jolie es una de las artistas que está dejando sus looks con vestidos en el pasado, para darle la bienvenida a los looks con pantalones. Son una opción mucho más cómoda para el día a día y lo mejor es que no tienes que renunciar a la elegancia, ya que hay modelos exquisitos y muy sobrios.

Durante sus primeros años en Hollywood, la protagonista de Maléfica siempre mostraba su lado más rebelde e irreverente, expresando toda su personalidad sin tapujos. Los pantalones de cuero eran los favoritos de Angelina Jolie, combinándolos con tops de tirantes sencillos y botas.

También ha llevado pantalones más sobrios, como este modelo a la cintura y combinado con maxi botas que lució durante una sesión de fotos del pasado que protagonizó junto a su hijo Maddox, que enterneció a sus fans ya que hicieron la misma pose al momento de la foto.

Pero Angelina Jolie es toda una maestra de la elegancia y lo demostró en una pasada reunión, en la que fue captada luciendo un pantalón gris tipo palazzo plisado, el cual llevó con una camisa de gasa blanca con cuello tipo corbata, un diseño exquisito y distinguido.

Los pantalones, sea cual sea su material de confección, son piezas muy versátiles que siempre salvarán tu look en toda ocasión. En la cotidianidad, la madre de 6 hijos busca la comodidad y practicidad, por lo que puede armar un look en segundos con un pantalón skinny y un abrigo.

Entonces, los jeans también se convierten en una prenda indispensable en el armario de toda mujer en la actualidad. Si quieres estar cómoda, puedes copiar este look de Angelina con una blusa blanca sencilla, atuendo al que puedes agregar algún suéter, blazer o cárdigan para añadirle un toque elegante.

