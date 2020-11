BTS presenta 'Life goes on' en los premios AMAs

BTS realizó su comeback con BE una de las producciones más esperadas por los fanáticos del K-pop y enloquecieron a sus seguidores durante su presentación en los American Music Awards 2020 (AMAs).

Los premios son una de las ceremonias musicales más importantes del mundo, donde los Bangtan Boys presentaron dos canciones de su repertorio, con un show especial para la audiencia de la premiación, sobre el escenario compartieron Dynamite primer sencillo en inglés del grupo y Life goes on, tema lanzado hace unos días.

La banda de K-Pop fue nominada a las categorías de Mejor dúo o grupo pop/rock y Favorite Social Artist.

“Gracias por esto, no podemos estar ahí, lo lamentamos mucho para recibir el premio, pero pronto nos estaremos viendo de nuevo; les damos nuestro amor y gracias por apoyarnos este año… Los amamos ARMY”, señalaron J-Hope, RM, Jungkook, V, Jin y Jimin, al recibir el premio Mejor dúo o grupo pop/rock desde Corea del Sur por segundo año.

Su legión de fans se hizo notar desde el principio de la ceremonia.

“Vamos Armys demostremos que somos el fandom mas grande que existe”, “Vamos hagámoslo por los chicos”, “Si no se olviden de este, seamos constantes y aumentemos las otras votaciones al mismo tiempo, “Bueno pero están consientes de que en un rato tendremos presentación de Life goes on por primera vez y además estará yoongi porque lo grabaron antes de su operación”, “Votemos por Dynamite ahora”, “Vamos hasta quedarse sin dedos!!! okno pero siii a darle”, “Denle ARMY votemos por la obra de arte de Dynamite!!! No podemos perder!”, fueron algunos comentarios que se leyeron durante la ceremonia virtual.

Los integrantes cerraron la ceremonia con dos temas, en el que destacó su nuevo sencillo Life goes on, que lo presentaron por primera vez durante un escenario para una ceremonia de premios desde el estadio de Corea del Sur, como si estuvieran en un concierto en vivo con sus seguidores.

WOWOWOW. No words for @BTS_twt at the #AMAs. They just set the night alight! Army, what did you think? pic.twitter.com/I4KpwdF7lF

— American Music Awards (@AMAs) November 23, 2020