Katy Perry es una de las celebridades más famosas de las últimas décadas, quien el pasado 25 de octubre celebró su cumpleaños número 36.

Katy Perry regresó por primera vez a los escenarios, este domingo, luego de tener a su bebé con la presentación de Only Love en los premios de los American Music Awards 2020.

La cantante dio a luz a su hija Daisy en agosto de este año, y no había tenido una actuación en directo desde hace mucho tiempo.

Katy Perry es una de las cantantes más exitosas de las últimas décadas, quien a finales de agosto de este año dio a luz a su hija Daisy, a quien procreó con el actor Orlando Bloom.

Además, la cantante estrenó su disco Smile en el que muestra cómo logró salir de un difícil momento en su vida. Por lo que a casi dos meses de su parto, Katy ha impactado al regresar al programa America Idol, a principios de octubre, y al participar en premiaciones musicales como los CTM Music Awards.

Katy Perry reaparece en los premios AMAs. Ahora, lo hizo junto a Darius Rucker para interpretar el tema Only love.



A Canadian tuxedo? To the American Music Awards??? We got nothing but love for this look @KatyPerry! Only Love ❤️ #AMAs pic.twitter.com/ncmq1j6fZK

— American Music Awards (@AMAs) November 23, 2020