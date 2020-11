Selena Gomez es la elegancia personificada en un vestido azul con top off shoulder de encaje y falda estilo lápiz

Selena Gomez se anota otro √©xito en su fruct√≠fera carrera art√≠stica, al recibir un reconocimiento por la Academia en los pasados premios Latin Grammy 2020. ‚ÄėLadies Of Entertaiment‚Äô le fue entregado a la cantante para reconocer el poder de las mujeres en el mundo del entretenimiento.

Su labor filantrópica la hizo merecedora de este premio que la distingue y la llenó de motivación para continuar obrando en pro de muchas causas que impulsan el poder femenino.

Foto/Pinterest

La hija de Alejandro Fernández, América cautiva con unos pantalones de cuero marrón, mini top escotado y abrigo peluche La joven se robó las miradas con un un look muy fresco y audaz

Y la respuesta ejemplar de la cantante estadounidense no se hizo esperar al agradecer a la Academia, dicha distinci√≥n. ‚ÄúTener el reconocimiento de la Academia Latina de Grabaci√≥n es un honor, dada mi herencia latina‚ÄĚ, reconoci√≥ Selena Gomez, seg√ļn publicaci√≥n de Sound Park.

La int√©rprete de "Lose You To Love Me" contin√ļa enamorando a sus millones de seguidores que se dedican a impulsar sus √©xitos y que apoyan su carrera art√≠stica. Cada outfit que utiliza en sus apariciones es copiado por sus admiradoras, denotando el poder de influenciar el estilismo femenino con sus propuestas de guardarropa.

La elegancia es sinónimo de Selena Gomez en un vestido azul off shoulder

A sus 28 a√Īos, han sido muchos los atuendos que Selena Gomez ha llevado en sus apariciones p√ļblicas. Pero cuando se inspira logra eclipsar con su elegancia, como cuando luci√≥ un vestido azul marino de escote off shoulder que la hizo ver regia al caminar.

El top elaborado en un delicado encaje de estampado floral, resumi√≥ lo que ha madurado en su transformaci√≥n en lo que a estilo se refiere. El dise√Īo firmado por la casa de modas Chanel conjug√≥ sobriedad y sofisticaci√≥n en una falda l√°piz.

Foto/Pinterest

Selena se vio simplemente hermosa y estilizada, con una figura que hizo resaltar su dise√Īo que inclu√≠a una gran abertura en la falda, en la parte central, revelando lo tonificado de sus piernas. La cintura tambi√©n se destac√≥ y defini√≥ al sumar un cintur√≥n negro de l√°tex.

Foto/Pinterest

Y en esta oportunidad, el calzado fue fundamental. Unos tacones de aguja de malla semi transparentes de la marca Tom Ford, dio ese aire de modernidad a su outfit.

Foto/Pinterest

El cabello también lo llevó diferente, al elegir un peinado realizado en una cola de caballo alta con mechones en su rostro que la llenaron de sensualidad.

√Āngela Aguilar encanta en ce√Īido conjunto de cors√© negro de escote coraz√≥n, con falda en estampado floral que define su diminuta cintura La cantante de 17 a√Īos luce hermosa en un impactante outfit

Te recomendamos ver: