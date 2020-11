“Yo tenía novio”: Alessandra Rosaldo revela detalles de su historia de amor con Eugenio Derbez

Aunque Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez celebraron hace solo unos meses su octavo aniversario de matrimonio, la historia de amor de esta sólida y querida pareja del mundo del espectáculo mexicano comenzó hace 15 años atrás cuando Cupido los flechó de manera inesperada mientras ambos tenían una relación con otras personas.

Así lo confesó la cantante de Sentidos opuestos durante una reciente conversación con Omar Chaparro, con quien se abrió como nunca antes sobre el inicio de su romance con el comediante y develó que aunque sin duda su amor fue “casi a primera vista”, tenía pareja cuando se enamoró perdidamente del padre de su hija.

Alessandra Rosaldo habla sobre su “flechazo” con Eugenio Derbez

En la inédita charla con el mejor amigo de su esposo para el programa Tu-Night, Rosaldo recordó cómo se dio su “flechazo” con Eugenio Derbez en una locación de Vecinos, serie producida por el actor a la que había sido invitada a grabar un episodio especial a su lado, y destacó que aunque ya lo conocía de antes, “algo sucedió” ese día que hizo saltar las chispas entre ambos.

“Eugenio fue completamente diferente a todos los hombres con los que me había relacionado (…) Ya nos conocíamos, pero algo sucedió ese día cuando me invitó a participar en Vecinos y que él también estaba actuando por primera vez ahí, pero ese día fue de ‘Hola…’, algo muy extraño. Fue mutuo, de verdad fue casi amor a primera vista. Yo tenía novio”, destapó tras ser cuestionada por Chaparro sobre lo que vio en Eugenio para enamorarse de él.

El conductor quedó perplejo con la confesión de la cantante, por lo que esta se atrevió a decirle que no solo ella tenía un romance en ese entonces, su marido también tenía una relación cuando se enamoraron; sin embargo, ambos decidieron terminar sus compromisos para poder seguir los apasionados sentimientos surgidos entre ambos, siendo ella la primera en poner punto final a su noviazgo.

“Pues no iba mal (mi relación). Era un chavo que se llama Eduardo, no es del medio, no era conocido”, dijo y confesó creer que le “rompió el corazón”, aunque no era su intención. “Yo terminé mi relación con la pareja y a él (Eugenio) le tomó un poco más de tiempo terminar su relación”, señaló.

En la entrevista entre vinos y tequilas, Alessandra no quiso profundizar en el idilio que Eugenio Derbez mantenía y también se reservó la identidad de su novia en ese momento; empero, el actor aprovechó la confesión para develarle que él fue de los primeros en notar que el también padre de Aislinn, Vadhir y José Eduardo Derbez estaba enamorado de ella.

“No sé si sepas, pero su relación fue muy en secreto, Alessandra y Eugenio. Él tenía su relación (…) y estaba yo con Eugenio grabando algo para el mundial 2006 de Alemania, y lo noté, le dije ‘Tú estás enamorado”, contó antes de ser interrumpido por Rosaldo para revelar que supo por su marido de este evento.

“Me lo contó, que tú le estuviste insistiendo de ‘¡Dime de quién estás enamorado!’ y que te quedaste así de ‘Alessandra Rosaldo”, relató. “Y él no lo podía creer, se quedó helado, se asustó porque pensó que ya todo mundo lo sabía”, narraron ambos.

Aunque al principio el mundo dudó de que el romance entre Eugenio y Alessandra perdurara, hoy en día los tórtolos llevan 14 años de amores en los que han alcanzado juntos muchos de sus anhelos, entre ellos, crear una familia junto a su pequeña hija Aitana, mientras el cariño inquebrantable que se tienen solo cobra fuerza con el paso del tiempo.

Sobre el secreto para mantenerse unidos hasta la fecha, Rosaldo contó en otra plática con "El Escorpión Dorado" que en parte ha sido el hecho de que nunca han tenido una pelea “fuerte”. “(Discutimos) por pura estupidez de quién tiene la razón, de quién quiere a fuerza tener la razón, de controlar, puras tonterías la verdad, entonces por eso hemos durado tanto tiempo porque afortunadamente no hemos tenido broncas fuertes o reales”, concluyó.

