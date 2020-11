¡BTS finalmente nominado para los Grammy 2021!

Los fanáticos de BTS se sintieron felices cuando vieron a su amado grupo aparecer como nominado al 'Mejor dúo pop / actuación grupal'. Esta es su primera nominación al Grammy y ahora, BTS está un paso más cerca de lograr otro de sus sueños.

Tan pronto como se anunciaron los nominados, los fanáticos lo llevaron a las redes sociales para compartir las buenas noticias. Al instante, BTS se convirtió en tendencia mundial en Twitter.

Actualmente BTS es un fenómeno mundial, que cuenta con los seguidores más fieles y activos en redes sociales. Además en esta temporada de premios musicales la agrupación ha logrado consagrarse como una de las favoritas a nivel internacional, pues en la pasada entrega de los American Music Awards recibieron el galardón en la categoría de Artista social favorito, así como en la categoría de Dúo o grupo favorito.

Mientras que en los People's Choice Awards 2020, BTS logró llevarse el premio a Grupo favorito de 2020 compitiendo con agrupaciones como Blackpink, Jonas Brothers, 5 seconds of summer, CNCO, Dan y Shay, Twenty One Pilots, Chole x Halle.

Pero eso no es todo, pues la agrupación está viviendo un momento histórico en su carrera, ya que también fueron nominados en los MTV Europe Music Awards (EMAs) 2020, donde ganaron las categorías de Mejor canción por Dynamite, Mejor grupo, Mejores Fans y Mejor concierto virtual.

