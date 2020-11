Érika Buenfil muestra su exquisita sala de estar y comedor con decoración navideña

Érika Buenfil es una de las actrices más queridas de México y acaba de cumplir 57 años de edad, rodeada del amor de su hijo Nicolás, de sus amigas y de su familia más cercana. En su Instagram, agradeció a sus fans por todo el cariño y los regalos recibidos, valorando su apoyo a lo largo de su carrera artística.

"Les agradezco de verdad a todo el mundo, está sucediendo algo muy lindo, me están llenando de regalos cosa que agradezco bastante, gracias a todas las fans, si no me mandaron regalos las quiero de igual manera, somos muchos ya y me han regalado cosas lindas", expresó en un video publicado en su Instagram, donde aprovechó para mostrar los obsequios que le habían enviado a su casa.

Y precisamente en este clip, también mostró parte de lo que es el interior de su casa, dejando ver el exquisito gusto que tuvo al decorarla, sobre todo ahora en la época navideña. En la grabación, puede verse un inmenso comedor de madera pulida donde seguramente recibe a las visitas, con un exquisito mueble de madera al fondo, complementado con flores, lámparas blancas y un espejo circular elegante.

Todas las paredes del comedor son blancas, dando amplitud y sobriedad al espacio. Una gran lámpara colgante ilumina el comedor y, al fondo, no podía faltar su espectacular árbol de Navidad, con un logo de TikTok dorado colgando del mismo, celebrando el éxito que ha tenido Érika Buenfil este 2020 en esa popular red social de videos cortos.

En otra parte del video, se puede ver también la sala de estar de la protagonista de Amores verdaderos, de paredes blancas con un cuadro abstracto decorando el espacio. Un gran sillón beige con cojines marrones y grises protagoniza el espacio, y un venado blanco le da un toque extravagante al espacio.

Érika Buenfil ha sabido reinventarse este 2020 por medio de las redes sociales. Además de su carrera como actriz, ahora es toda una influencer en TikTok, donde tiene más de 10 millones de seguidores y cautiva a todos con sus imitaciones y su gran sentido del humor a la hora de crear cada uno de sus clips.

