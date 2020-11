'Mi vida no necesita mucha censura, porque es muy decente': Roberto Palazuelos

Roberto Palazuelos es un personaje que atrae las miradas de un público que gusta de seguir su estilo de vida, sus proyectos en la pantalla y esos rumores que envuelven su historia. E

l actor es querido por muchos, pero también atacado por otros, pero mantiene su fuerte personalidad y carácter en todo momento.

“Cuando la fama llega, pues siempre la gente habla de muchas cosas y muchas veces se aleja de la realidad, otras veces se apega, pero es parte de eso. Cuando te vuelves en un personaje del público, ya todo el mundo opina. Hay que tomar la vida con sabiduría, la vida tiene altas y bajas; también pasan muchas cosas malas producto de malas acciones en el pasado, por eso siempre es ir corrigiendo, porque sin pasado no hay presente, siempre estoy muy alerta de eso”, dijo Roberto Palazuelos a Publimetro.

Añadió, “mi vida no necesita mucha censura, porque Gracias a Dios es muy decente”.

Por ahora, el actor mexicano está feliz que su personaje Beto en la serie 40 y 20 tenga continuidad en la quinta y sexta temporada.

“Me incorporé al final de la temporada cuatro, ahí gusto mucho y lo regresaron para la quinta y la sexta. Me gusta muchísimo la comedia, aparte me hace olvidarme de la vida cotidiana. Beto es es muy divertido es una amenaza, mujeriego y tiene una química increíble con Paco (Jorge Van Rankin) y su sobrino Fran”.

Roberto Palazuelos responde a quienes lo criticaron por su Doctorado Honoris Causa

Sin pensarlo dos veces, Roberto reveló que dar vida a Beto, lo hizo recordar un poco su juventud.

“Yo creo que Beto es mucho como yo era antes, de ahí agarro mucha tela de donde cortar, ahorita ya no soy así, soy mucho más tranquilo pero Beto podría ser como era yo hace 10 o 15 años”.

Roberto Palazuelos ha pasado por momentos difíciles en su carrera y dentro de la polémica por su relación con otros compañeros del medio.

“He aprendido a lidiar con eso, nunca le daré gusto a todos, pero no me arrepiento de nada. Mis acciones son sinceras y mis amistades, unas se han fortalecido y otras desaparecido. No veo a haters, porque de 300 comentarios veré uno o dos malos, pero ni me va ni me viene, eso es normal… sin sombras, no hay luz”.

Por lo pronto, Roberto está trabajando en la segunda parte de su reality show.

“Algo que traigo muy en la mente es que estamos trabajando en la segunda parte de la temporada de mi reality, que ha sido un fenómeno y queremos que sea mucho mejor, es mi pendiente superarlo, porque quiero darle más entretenimiento al público”.

Proyectos

Telenovelas

“Ya cuido mucho lo que hago y también trato de no trabajar tan intensamente como antes; así como hacer cosas que ya no me gustan, por ejemplo las telenovelas es algo que ya no me llama mucho la atención. Me gustan más las series, el cine y cosas como más para la nueva generación. No descarto que algún día, con algún arreglo, pueda hacer una”, dijo el actor.

Línea de ropa

“Siempre he sido muy activo, la vida es una y hay que generar empleo, ahorita por ejemplo voy a lanzar en breve la marca Papi Palazuelos, con camisetas, gorras y chalecos en una primera faceta de venta en línea”.

Serie

40 y 20, se transmite los martes, jueves y viernes a las 23:00 horas por Las Estrellas.

