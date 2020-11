Taylor Swift transmitirá concierto de álbum 'Folklore' por streaming

Taylor Swift ha decidido consentir a sus fanáticos en medio de la pandemia y ofrecerá un concierto en streaming de su reciente álbum Folklore.

Se trata de una sesión acústica e íntima que se transmitirá por medio de la plataforma Disney+ en la que la cantante originaria de Pensilvania interpretará los temas que conforman su octavo disco. Este concierto se lleva a cabo después de que Taylor Swift recibió el máximo galardón en los American Musica Awards 2020 al ganar la categoría de Artista del año.

El concierto de Taylor Swift se podrá disfrutar este 25 de noviembre y colaboran músicos como Aaron Dessner del grupo The National, así como Justin Vernon y Jack Antonoff integrantes de la agrupación Bon Iver. Cabe destacar que Folklore corresponde al octavo disco de estudio de la cantante, el cual lanzó un año después de Lover, que es su séptimo álbum y que contó con el exitoso tema You need to calm down.

Folklore está conformado por 17 canciones entre las que se encuentran Cardigan, The 1, The last grate american dynasty, Exile, Seven, August, Betty, entre otras.

Taylor Swift ha enfrentado una dura batalla legal tras perder los derechos de sus seis primeros discos grabados bajo el sello Big Machine Label.

De acuerdo con Europa Press, los problemas comenzaron cuando los representantes Scooter Braun y Scott Borchetta compraron gran parte de la discográfica con la que firmó Swift cuando tenía 15 años. Con esta transacción también adquirieron los derechos de sus temas por un valor de 300 millones de dólares. Los propietarios después los revendieron a la compañía Shamrock Holdings.

Taylor Swift celebra su libertad en la música La cantante se convirtió en tendencia este domingo con el hashtag #TaylorIsFree.

También puedes ver: