José Eduardo Derbez cuenta cómo ha sido su relación con Victoria Ruffo y si alguna vez le habló mal de Eugenio Derbez

Una de las parejas más polémicas que ha tenido el mundo artístico ha sido la de Victoria Ruffo con Eugenio Derbez. Aunque solo estuvieron juntos un par de años, de ese amor nació José Eduardo Derbez, quien poco pudo disfrutar de sus papás juntos ya que se separaron cuando él apenas era un niño.

Durante una entrevista que concedió al programa SNSERIO, el joven actor de 28 años se sinceró sobre lo que recuerda de sus papás juntos y, además, contó detalles de cómo es su relación con ellos, quienes están separados desde que él tiene uso de razón.

Cómo es la relación de José Eduardo Derbez con Victoria Ruffo

"Lo poco que yo recuerdo de mis papás juntos creo que es uno o dos pleitos (…) no recuerdo un abrazo bonito, pues no", confesó, sin rastro de pesar, ya que reconoció que a pesar de todo tuvo una buena infancia.

"Mi infancia fue muy feliz, yo la disfruté muchísimo, obviamente no veía mucho a mi papá, hubo mucho tiempo que no lo vi (…) pero sí fue una infancia muy feliz, la gocé mucho. Mi mamá y yo éramos como uña y mugre entonces eso era muy padre", detalló en el programa.

Al ser hijo único durante varios años, José Eduardo Derbez fue el consentido de su mamá y de su familia materna, quienes en su mayoría eran mujeres. Y al ser consultado sobre si Victoria Ruffo era sobreprotectora, respondió: "Sí, era muy protectora (…) mi madre era lo máximo porque yo recuerdo que le llegaba de chiquito y le decía, mamá no quiero ir hoy a la escuela… entonces nada más me levantaba la cobija y me decía vente (para que se fuera a acostar con ella)".

José Eduardo Derbez sabe que la relación y el trato entre sus papás no ha sido el más empático, pero reconoció que su mamá nunca le habló mal de su papá Eugenio Derbez, a pesar de los conflictos que tuvieron.

"Mi mamá siempre fue muy abierta, fue un ciclo y se acabó, mi mamá en la vida me habló mal de mi papá, siempre lo manejó tipo fue un ciclo, se acabó y seguimos adelante, y nos tenemos tú y yo, tu papá siempre va a existir, siempre va a estar ahí", manifestó, dejando ver que ama tanto a su mamá como a su papá, a pesar de las diferencias entre ellos.

