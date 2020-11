Kenneth y Armando buscan inspirar con su historia de amor en 'Todo en 90 días'

Kenneth y Armando son una de las parejas que conforman la nueva temporada de Todo en 90 días: casados en el extranjero, quienes mostrarán que el amor puede romper barreras sociales y culturales.

La pareja se conoció a través de un grupo de apoyo para padres homosexuales y en ese momento se dieron cuenta que tenían un vínculo innegable, a pesar de la diferencia de edad, pues Armando tiene 31 años de edad y Kenneth 57. Sin embargo, la edad no ha sido su principal obstáculo sino los prejuicios sociales que existen sobre las parejas del mismo sexo.

Por esta razón, Kenneth y Armando decidieron ser parte del programa y contar su historia para inspirar a miles de personas. Durante una charla con Publimetro, la pareja dio a conocer cómo surgió la idea de ser parte de la nueva temporada.

"Cuando empezamos a planear que Kenneth dejara su vida en Florida y viniera a vivir a México comenzó la primera temporada de Casados en el extranjero y él me dijo que quería aplicar. Pero yo nunca pensé que nos aceptarían hasta que recibimos una llamada. Los dos concordamos que no queríamos hacer un show sino mostrar nuestra vida real, ser sinceros y enseñarle a las personas los desafíos a los que nos enfrentamos”, comentó Armando.

Asimismo destacó que lo más difícil que tuvo que enfrentar fue hablar abiertamente de su orientación sexual con su familia.

“Antes de conocer a Kenneth ya había hablado con mi familia pero no lo aceptaron en aquel entonces porque son muy conservadores. En ese momento ya no volví a hablar más del tema y fue como si nunca les hubiera dicho nada. En el transcurso del tiempo conocí a Kenneth, empezamos a hablar y a mantener una relación. Después él decide mudarse a México y ahí fue cuando pensé que tenía que decirles a todos, porque mi familia pensaba que si no hablábamos del tema se me quitaría.

Pero decidí que ya era momento para decirles que este soy yo, no se quita y siempre voy a ser así. Ese era el mayor obstáculo para mí”, explicó Armando, quien también es padre de una niña llamada Hannah.

Pero eso no fue todo, pues Armando destacó que cuando intentaron casarse en México se llevaron una gran decepción al saber que en la entidad donde querían contraer matrimonio no era legal la unión de parejas del mismo sexo.

“Pasamos algunas dificultades al querer casarnos porque investigamos y nos dijeron que en México era legal el matrimonio igualitario, hablamos antes de ir a pedir nuestra licencia o certificado y nos dijeron que sí, que sólo llevábamos una carta, llegamos a la oficina y nos negaron el matrimonio, fue algo que esperábamos y es algo que se va a ver en nuestra historia”, aseguró Armando.

A pesar de todo Kenneth confesó que ser parte de este programa y poder contarle su historia al mundo ha sido muy satisfactorio.

“Para mí ha sido una experiencia increíble, tuvimos momentos muy complicados que enfrentar y se vuelve más complicado cuando te están filmando y tienes que convivir con una cámara a diario incluso cuando estás mal, enojado, triste pero mostrarnos realmente lo que somos y creo que eso logra sensibilizar más a las personas sobre nuestro amor. Creo que es increíble poder inspirar con nuestra historia”, aseveró Kenneth.

“Salir del clóset y enfrentar una sociedad que no lo acepta completamente ha sido un reto muy difícil pero es algo que también me motiva a no darme por vencido, luchar y tratar de abrir mentes, entonces también con nuestra historia podemos mostrarle al mundo que amor es amor”, dijo Armando.

Más datos…

6 parejas forman parte de la segunda temporada de Todo en 90 días: casados en el extranjero.

Todo en 90 días sigue a ciudadanos estadounidenses quienes desarraigan sus vidas y se dirigen a otros países para estar con el amor de su vida.

Esta nueva temporada da un giro a la historia original en la que personas extranjeras llegaban a Estados Unidos para casarse.

El programa se lleva a cabo contra reloj, pues deben adaptarse a las nuevas costumbres, casarse e integrarse a la familia en 90 días.

Kenneth es originario de St. Petersburg, Florida y cuenta con 188 mil seguidores en Instagram, donde comparte aspectos de su vida con Armando.

Armando tiene una hija llamada Hannah a la que tuvo con su primer matrimonio con una mujer, quien falleció en un accidente automovilístico.

La pareja afirmó que tras mostrar su historia han podido abrir la mente de decenas de personas, quienes tenían muchos prejuicios sobre la homosexualidad.

Amor es amor es lema de Armando y Kenneth, quienes tienen una diferencia de edad de 26 años.

La nueva temporada presenta a dos parejas de la temporada uno y cuatro nuevas parejas que se lanzan a la aventura por amor.

